La Audiencia de Madrid suspende la entrada en prisión del 'Pequeño Nicolás' por revelación de secretos y cohecho

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado suspender la condena de prisión impuesta a Francisco Nicolás Gómez. Conocido como el 'Pequeño Nicolás', Gómez se hizo pasar por altos cargos de la administración. El proceso cuya condena queda en suspenso condenó al acusado a más de dos años de prisión por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y delito de cohecho activo.

El tribunal, que juzga al 'Pequeño Nicolás' por acceder a bases de datos policiales, suspende la ejecución de esa pena durante un plazo de cuatro años, a condición de que no vuelva a delinquir durante ese periodo y al pago de una multa de 1.800 euros. Esta suspensión ha contado con el aval de la Fiscalía.

Según el escrito, al que ha tenido acceso RTVE, esta decisión viene motivada por el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos objeto de la causa, casi doce años, "sin que conste haber acometido nuevas conductas delictivas". La suspensión de las penas, dice la Audiencia, "facilita el efecto resocializador, que podría verse afectado por el cumplimiento de penas de prisión".