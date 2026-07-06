Destituida la directora de la Feria del Libro de Madrid

La directora de la Feria el Libro de Madrid, Eva Orúe, ha sido destituida de su cargo, según ha informado en un comunicado la Asociación de Librerías de Madrid. La ya exdirectora llevaba en el cargo desde 2022.

En el comunicado de la asociación, firmado por su presidente Luis M. Tigeras, se agradece el trabajo de Orúe durante los "cinco años de trabajo, dedicación y compromiso en este gran proyecto", pero se señala que se abre una nueva etapa que ponga más en valor en las librerías: "La Asociación de Librerías de Madrid está ya trabajando en la definición de una nueva etapa que siga fortaleciendo este espacio de encuentro entre lectores, autores, editoriales y librerías, poniendo en valor el papel de estas últimas como pieza fundamental del ecosistema cultural madrileño".

Orúe, en declaraciones a EFE, no ha precisado los argumentos aducidos por la asociación "por razones de confidencialidad", pero sí ha mostrado su desacuerdo: "No comparto ninguna de las razones que han alegado, pero tienen la potestad de rescindir el contrato. No puedo decir nada más".

El comunicado concluye que la Asociación de Librerías de Madrid, continúa, "afrontará los retos de futuro mientras inicia el ilusionante camino hacia una fecha especialmente significativa: el 50 aniversario de la Asociación, que se celebrará durante 2027".

La última edición de la feria cerró con unas cifras de venta inferiores a las de 2025, circunstancia que Orúe achacó -y Tigeras coincide en declaraciones a EFE- a la influencia de "la visita del papa León XIV, y la advertencia repetida a los ciudadanos de que no se desplazasen al centro".