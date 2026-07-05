Viajar por una serie: el turismo de pantalla dispara el interés por pueblos y rincones de España

Con la llegada del verano, miles de personas planifican sus vacaciones buscando playa, montaña o la gran ciudad. Sin embargo, cada vez más viajeros eligen su próximo destino por una razón diferente: haberlo visto antes en una película o serie. Visitar estos escenarios se ha convertido en una de las tendencias turísticas con mayor crecimiento en los últimos años y España se ha consolidado como uno de los principales destinos.

Desde los primeros rodajes internacionales del siglo XX (El Cid, Doctor Zhivago, 55 días en Pekín, los spaghetti western en Almería) hasta grandes producciones recientes, multitud de ciudades, paisajes y lugares patrimoniales se han convertido en visita obligada para fans viajeros. Según el Observatorio del Turismo de Pantalla, el 65% de los españoles afirman haber descubierto algún pueblo gracias a una película, una serie o un documental. Entre ellos, un 27% ya había visitado alguno de estos lugares y un 26% tiene previsto hacerlo próximamente. Solo un 12% asegura no tener interés en conocer los pueblos descubiertos a través de una producción audiovisual.

Pero, ¿qué es este turismo cinematográfico o turismo de pantalla? Aunque pueda parecer reciente, no es nada nuevo. Antes, el turismo cinematográfico estaba relacionado principalmente con visitar estudios de cine, parques temáticos o las calles donde viven las grandes estrellas de Hollywood. Sin embargo, la revolución digital y el éxito de las redes sociales han transformado este fenómeno. Las películas y series se han convertido en productos globales capaces de llegar de manera inmediata a millones de espectadores en todo el mundo, generando un impacto turístico mucho más rápido y masivo que el de las producciones tradicionales.

Juan Manuel Guimeráns, presidente de Spain Film Commission, explica a RTVE Noticias que, aunque no se pueda medir con exactitud el impacto de cada producción sobre el turismo, sí existen evidencias de que las obras audiovisuales influyen cada vez más en la elección de destino de los viajeros. De hecho, según un informe de ONU Turismo y Netflix, 80 millones de viajeros en todo el mundo eligieron un destino turístico motivados por películas o series, con datos de 2019, el doble que en los cinco años anteriores. Solo en Estados Unidos, este mercado alcanza un valor estimado de 8.000 millones de dólares en 2026, y el interés en este tipo de ocio ha crecido un 53%, sobre todo entre los viajeros más jóvenes, según un informe del portal de viajes Expedia.

El efecto 'Juego de Tronos' Si pensamos en una serie que represente el poder del turismo de pantalla en España, esa es Juego de Tronos. La emblemática serie de HBO convirtió localizaciones españolas en algunos de los escenarios más reconocibles de la ficción internacional y provocó un aumento significativo del turismo en numerosas localidades, hasta el punto de que algunas han tenido que implantar límites de aforo, sistemas de reserva y conservación, como San Juan de Gaztelugatxe, en Bizkaia, convertido en Rocadragón dentro de la serie. En 2019 la visitaron alrededor de 725.000 personas; ahora, tiene un cupo máximo de 1.462 personas al día. Españoles y estadounidenses son los más interesados en practicar este tipo de turismo, según los datos del Observatorio del Turismo de Pantalla. El 29% y el 25%, respectivamente, han organizado algún viaje con este fin específico, aunque son españoles e italianos los que más han reconocido que han viajado a lugares donde se haya rodado alguna película o serie. Y entre los turistas de pantalla nacionales, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son los destinos más visitados para conocer localizaciones audiovisuales. El liderazgo de Andalucía se debe a su diversidad de escenarios naturales y urbanos, desde Almería (el 18% del total visita esta provincia) y Sevilla (13%) hasta Málaga (8%) o Granada (8%), que han protagonizado grandes producciones nacionales e internacionales. Por municipios, destaca el caso de Lastres (Asturias), cuyas visitas se incrementaron súbitamente por su aparición en la serie de televisión Doctor Mateo, lo que también le pasó a Almagro (Ciudad Real) gracias al cine de Pedro Almodóvar o a Comillas (Cantabria), una de las localizaciones de la última película de los Javis. Hay otros casos de poblaciones que son 'descubiertas' por el público gracias a una producción audiovisual, como le pasó a Peñíscola (Castellón) cuando salió en Juego de Tronos. Aunque varios de estos municipios ya son turísticos de por sí, por su oferta de playa o patrimonio cultural, el turismo de pantalla contribuye a la diversificación geográfica, invitando a descubrir incluso destinos rurales y menos masificados, alejándose de los grandes monumentos o ciudades consolidadas. Para muchos municipios, aparecer en una producción audiovisual supone una oportunidad de desarrollo económico, generación de empleo y una promoción exterior que sería difícil de alcanzar por otros medios. Un efecto dominó: la llegada de una producción a un pueblo impulsa otros sectores como la hostelería, el comercio, las empresas turísticas y los servicios. Las productoras vienen a rodar a España atraídas por los recursos naturales y culturales y por los incentivos económicos o fiscales. España ofrece 50 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (el quinto país del mundo con más reconocimientos de este tipo) y una sólida red de infraestructuras que facilitan los desplazamientos y la logística de cualquier producción. Para Juan Manuel Guimeráns, diversidad y versatilidad más allá del tópico: "En España se pueden encontrar ciudades mediterráneas, medievales o contemporáneas, paisajes desérticos, espacios alpinos, tropicales o volcánicos. Reducir España a tópicos sería desconocer la enorme diversidad visual, cultural y territorial que ofrecemos", subraya. Y al margen de fenómenos de este siglo como el citado Juego de tronos, hay otros rodajes internacionales menos evidentes que generan un interés turístico notable, aunque no sea tan palpable, al reivindicar la identidad de un lugar o transformándolo por completo para crear un escenario nuevo. Recopilamos aquí cuatro de ellos.

Desde EE.UU. a España: 'The Walking Dead: Daryl Dixon' Los fans de este universo apocalíptico experimentaron la emoción de tener a sus personajes favoritos muy cerca durante los diez meses que duró el rodaje de la tercera temporada de este spin-off de The Walking Dead, estrenado en septiembre de 2025. Según datos de Profilm, el atractivo de las localizaciones españolas dejó una inversión de 129,9 millones de euros en 2024. Además, esta serie destaca por su gran impacto en la industria nacional y el empleo local. Las cifras de la producción confirman que contaron con un equipo de 322 técnicos españoles, casi 2.500 extras locales, más de 120 especialistas de acción y un total de 70 actores, con un 93% de participación española. Escapando del apocalipsis zombi: lugares de rodaje de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' InfografíaRTVE Fuente: Spain Film Commission, elaboración propia

Romance coreano: cultura y patrimonio en 'Recuerdos de la Alhambra' La cultura popular española se ha familiarizado de lleno con términos como dorama, K-pop y K-drama. En el caso de los doramas, estas series asiáticas de una temporada, variedad de géneros y donde la banda sonora es vital, han alcanzado gran éxito, convirtiéndose en verdaderos fenómenos de masas y una de las exportaciones más demandadas de Corea del Sur. Al localizarse en España este tipo de obras, el país se ha abierto a un mercado emergente de turistas surcoreanos ansiosos por recorrer, en primera persona, las localizaciones de sus historias preferidas. Recuerdos de la Alhambra es uno de los primeros doramas en venir a España (2018-2019) y uno de los más destacados del género, que sigue estando en el top ten de las series más vistas en Corea. El impacto en la afluencia de turistas coreanos a la ciudad se notó de inmediato: en 2019 visitaron Granada más del doble que el año anterior. De Corea a Andalucía: localizaciones de 'Recuerdos de la Alhambra' InfografíaRTVE Fuente: Spain Film Commission, elaboración propia

El fenómeno Bollywood: 'Bharat' Más de 31 millones de ciudadanos indios viajaron al extranjero en 2024, situando al país entre los diez principales emisores de turistas a nivel mundial. Se espera que, en 2029, esta cifra supere los 41 millones, convirtiendo a España en uno de los receptores más cotizados para acoger a este perfil de viajero, ligado al consumo turístico audiovisual del país. Bollywood eligió la Comunidad Valenciana como lugar de referencia para rodar sus obras audiovisuales. Un ejemplo es la película Bharat, que arrasó las taquillas en 2019. La película se encuentra entre las veinte mejores en la lista de películas hindi más taquilleras de la historia. 'Bharat', Bollywood en la ciudad de Valencia InfografíaRTVE Fuente: Spain Film Commission, elaboración propia