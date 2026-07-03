El Defensor del Pueblo investiga a 12 pueblos murcianos por impedir que las personas con VIH sean taxistas

El Defensor del Pueblo investiga a 12 ayuntamientos de Murcia a los que ha pedido información acerca de la prohibición expresa, en cláusulas de sus ordenanzas municipales, del acceso a licencias públicas de taxis -y al trabajo como taxista- a personas que padecen el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

UGT de Murcia detectó el caso

Una queja de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Murcia ha originado la actuación. El sindicato consideró que esta limitación suponía una "vulneración del principio de igualdad y no discriminación", consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación de 15/2022.. También iría en contra de las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Defensor del Pueblo ha pedido a los ayuntamientos citados en la queja del sindicato que aporten toda la información que consideren relevante sobre las ordenanzas que limitan el acceso al trabajo de taxista a las personas con VIH. También ha solicitado las medidas a adoptar por esas corporaciones para garantizar los derechos de quienes puedan sufrir esa discriminación.