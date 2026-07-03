La mirada sin artificios de la niña tímida que se convirtió en corresponsal: Anna Bosch se despide de RTVE

Sentada en un castizo bar del barrio madrileño de La Latina, Anna Bosch viste una túnica celeste de un intenso color mediterráneo. Lleva sus inconfundibles gafas y un collar adornado con varios tonos de azul turquesa. Se emociona nada más empezar a hablar, con una sensibilidad a flor de piel que delata la trascendencia del momento. En sus manos sostiene las llaves de la casa que tiene que dejar, otro símbolo de una etapa vital que se cierra para adentrarse en un nuevo horizonte. Este viernes se jubila de RTVE, la corporación pública donde ha crecido y desarrollado una trayectoria imprescindible. Confiesa con timidez que no esperaba la enorme repercusión y el cariño que ha generado el anuncio de su retirada.

Cuesta imaginar que una de las corresponsales más lúcidas, rigurosas y didácticas de la televisión pública fuera, en sus propios recuerdos, una "niña ultra tímida, pero enfermizamente tímida". Criada en el seno de una familia humilde, Anna encontró en los folios en blanco un espacio para expresarse. "Yo escribía, escribía y como no hablaba, pues ese era mi desahogo. Yo escribía y me gustaba contar cosas", evoca con una sonrisa.

Anna Bosch en una cafetería del barrio madrileño de Ópera durante la entrevista con RTVE Noticias María Navarro Sorolla

Fue su padre quien, al verla indecisa tras terminar el BUP, descubrió unos "cursillos" de radio y televisión orientados al guion. "Mira, como estás hecha un lío y te gusta escribir, apúntate aquí de guionista y a lo mejor ahí encuentras una vía", le aconsejó. En aquellas aulas, el maestro de la radio catalana Salvador Escamilla intuyó de inmediato su potencial y le dijo: "Tú tienes voz para la radio".

En el verano de 1982, con apenas 19 años, Anna Bosch se presentó a las pruebas de Antena 3 Radio en Barcelona. La contrataron con una advertencia que acabó siendo un impulso: "Estás muy verde, pero creemos que vamos a poder sacar partido de ti". Aquella joven empollona que se frustraba si bajaba del ocho en los exámenes, pero también colapsaba y era incapaz de responder si el profesor le preguntaba en voz alta, acababa de iniciar un viaje sin retorno.

El Talgo nocturno Tras dejar su huella en la desaparecida Cadena 13, su verdadera madurez profesional llegó al incorporarse a los informativos de Radio Barcelona (Cadena SER). Todavía recuerda el temblor la noche electoral en la que el mismísimo Iñaki Gabilondo le dio paso en directo. "Dije 'bueno, esto ya está encarrilado, esto va en serio'". En abril de 1988 se incorporó a Televisión Española en Cataluña para cubrir los turnos de fin de semana, en un contexto de eclosión de nuevos medios después de la Transición que abría ventanas de oportunidad para las nuevas generaciones. Su destino definitivo en Madrid se fraguó en mayo de 1990. Miguel Somovilla, recién nombrado jefe de Cultura por la mítica directora de informativos María Antonia Iglesias, buscaba crear una redacción joven y vibrante. "Siempre creo que entre las pocas cualidades que he tenido ha sido ver el talento ajeno y saber dónde estaba y darles oportunidades", confiesa el mismo Somovilla, al otro lado del teléfono. Fue el periodista Xavier Obach quien le dio la pista de Anna Bosch. "Me dijo 'mira, hay una chica que lo hace muy bien, que está en Sant Cugat, que hace muy bien los directos, que es estupenda'", añade. ““ Somovilla no se lo pensó. Le dejó un mensaje urgente en el contestador automático: o estaba en Madrid el lunes o ya no hacía falta que viniera. Sin recursos para un puente aéreo, Anna metió su vida en una maleta y subió al Talgo nocturno, compartiendo compartimento toda la noche. En la capital, un amigo le prestó una cama durante un mes. Somovilla recuerda con orgullo la apuesta de aquellos días. "Con el pequeño equipo que hice, los dos adjuntos que nombré no tuve mala visión: fueron, una Anna Bosch y el otro Fran Llorente. Empezamos aquella andadura que fue muy grata y fue un gran descubrimiento", dice. Se cumplía, además, una vieja obsesión de la infancia de Anna: viajar en avión. Un hito que para su familia humilde representaba el sinónimo absoluto de haber triunfado en la vida.

El helicóptero y el barro del terreno Uno de los testimonios de aquellos años de forja lo aporta José Luis de la Torre, reportero gráfico histórico de RTVE, quien compartió con ella momentos memorables, empezando por la cobertura del trágico crimen de Puerto Hurraco (Extremadura) en agosto de 1990, cuando Anna acababa de aterrizar en Madrid. "Fue curioso", dice De la Torre sonriendo. "De repente te encuentras llegando a Extremadura, dice el piloto del helicóptero que no lleva mucha gasolina y que nos va a dejar por allí. Aterrizó en un corral. Con el rotor de las alas, no sé cuántas calles... chocamos con las paredes de aquel corral", reconstruye. En un pueblo conmocionado y sin los medios técnicos como los que tenemos ahora, el equipo tuvo que buscarse la vida. "Te sientes solo en un pueblo donde matan a nueve personas y tampoco sabes por dónde cogerlo", relata el cámara. Y fue en ese momento cuando De la Torre descubrió la pasta de la que estaba hecha su compañera. "Profesionalmente es un monstruo. A mí me parece siempre una tía muy analítica. Le gusta coger un tema y sacarle partido. Es muy lista, muy viva, se nota que le encanta", describe el cámara ya retirado. Incluso recuerda cómo la observaba años después desde la distancia de las grandes corresponsalías. "Siempre la veía demasiado implicada, con un tono muy severo. Entiende y explica, en esto tiene mucho bagaje. Siempre ha sido intensa en todo y es muy buena profesional", concluye.

La escuela de Euronews y el aterrizaje en Moscú En el otoño de 1992, Anna Bosch se trasladó a Francia para formar parte del equipo fundacional de Euronews, su "verdadero Máster en Información Internacional". Le tocó narrar el desmembramiento de la Unión Soviética, los conflictos de Nagorno-Karabaj, Chechenia o la crudeza de la guerra de Bosnia-Herzegovina. Rodeada de colegas franceses y anglosajones, Anna deconstruyó el lenguaje televisivo y aprendió el valor de la pausa y de los silencios. Durante las matanzas del mercado de Sarajevo, entendió que la crudeza no requiere de morbo, aprendiendo una lección ética que la acompañaría siempre. "Se pueden hacer crónicas muy crudas y muy emotivas de los estragos de una guerra sin tener que enseñar el brazo colgando", explica. A su regreso a España, tras pasar por La 2 Noticias e Informe Semanal, asumió tres grandes corresponsalías como Moscú, Washington y Londres. A Rusia llegó por los caprichos del azar en agosto de 1998, en pleno crack económico, sustituyendo temporalmente a Rosa María Calaf. De la Torre recuerda llegar tres meses después y quedarse asombrado. "La vi hablar ruso y me quedé flipado. Le pregunté: '¿Pero Anna, qué has hecho?' y ella me respondió: 'No, solo entiendo un poquito'". Anna Bosch en el pasillo que une los dos platós de TVE en Torrespaña María Navarro Sorolla La histórica corresponsal de RTVE y flamante Premio Nacional de Televisión 2026, Rosa María Calaf ha sido su gran mentora en esta profesión y quien le hizo el traspaso de la corresponsalía de Moscú con una generosidad inusual, entregándole no solo el local y la casa, sino también su red de contactos y amigos. Calaf recuerda con un cariño inmenso aquel relevo. "Me sentí muy contenta cuando mandaron a Anna, porque las corresponsalías acaban siendo un poco tu casa. La de Moscú la había abierto yo, con lo cual era como un poco mi hijita. Me daba mucha alegría dejarla en manos de una persona, una colega en la que confío muchísimo", dice Calaf. Calaf desmarca el estilo de Bosch del ruido que conforma el ecosistema mediático actual. "Siempre me ha parecido que Anna es una periodista sin artificio; no juega a la espectacularidad. Es una persona con una capacidad de observación muy certera. Tiene una mezcla de empatía, rigor y emoción, pero todo muy medido, y sobre todo un rechazo a la retórica vacía. Lo importante es dar los elementos para que el ciudadano se haga preguntas y despertar el sentido crítico", argumenta Calaf. Asegura que Bosch es consciente de que es una simple transmisora, que no es la protagonista. "Creo que es la que tiene un poso mayor por su capacidad de observación y análisis, y además porque no practica el yoísmo", matiza.