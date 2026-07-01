Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión 2026

La veterana periodista Rosa María Calaf Solé (Barcelona, 1945) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Televisión 2026. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado, por unanimidad, ha querido reconocer "el legado de una figura pionera en el reporterismo televisivo. Como la corresponsal más veterana de RTVE, formó parte de los servicios informativos en un tiempo en que las mujeres tenían una representación anecdótica en el periodismo. Su rigor como corresponsal en los principales centros políticos del mundo: Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín, la convierten en un referente indispensable de la profesión”.

Asimismo, el jurado ha señalado que Rosa María Calaf, que ahora tiene 81 años, "comprendió el enorme poder de la imagen como herramienta para enriquecer el relato periodístico e impulsó nuevas formas de crónica televisiva, con una mirada adelantada a su tiempo, abordando temas entonces considerados tabú, como la homosexualidad. A lo largo de su carrera ha conjugado la entrevista a líderes mundiales con el reportaje a pie de calle. Formó parte del equipo fundador de TV3 y asumió su dirección de programación en 1983".

Además, el jurado ha destacado que este "galardón reconoce una trayectoria ejemplo de periodismo riguroso, con una especial destreza para explicar la complejidad con claridad, conociendo in situ a los protagonistas, derribando prejuicios y modernizando la narración periodística con su creatividad y osadía. Tras su jubilación, sigue comprometida con la formación de las nuevas generaciones de profesionales de la información, participando en múltiples actividades de divulgación sobre televisión y periodismo".