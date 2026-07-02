El Vaticano decreta la excomunión de seis lefebvrianos tras el nombramiento de cuatro obispos sin la autorización del papa
- La decisión incluye al español Alfonso de Galarreta, nacido de Torrelavega, y el suizo Bernard Fellay
- El prefecto para la Doctrina de la Fe advierte de que los que se unan al cisma también serán expulsados
El Vaticano ha confirmado la excomunión para los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como 'lefebvrianos'.
La decisión incluye la excomunión de los dos consagrantes el español Alfonso de Galarreta, nacido de Torrelavega, y el suizo Bernard Fellay "al haber cometido un acto de carácter cismático mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio".
En una nota del dicasterio para la Doctrina de la Fe se explica que el obispo que celebró las ordenaciones Alfonso de Galarreta y los nuevos obispos Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier "han incurrido ipso facto en la excomunión latae sententiae (inmediata) reservada a la Sede Apostólica". Además, también será excomulgado, el obispo Bernard Fellay, al haber participado directamente en la celebración litúrgica como conconsagrante, y al haberse adherido así públicamente al acto cismático.
Advierten de nuevas excomulgaciones a los que se unan al cisma
El prefecto para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, ha advertido al resto de clérigos y fieles laicos que si se suman al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, también incurrirán "ipso facto en la pena de excomunión de pleno derecho".
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