El Vaticano decreta la excomunión de seis lefebvrianos tras el nombramiento de cuatro obispos sin la autorización del papa

El Vaticano ha confirmado la excomunión para los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como 'lefebvrianos'.

La decisión incluye la excomunión de los dos consagrantes el español Alfonso de Galarreta, nacido de Torrelavega, y el suizo Bernard Fellay "al haber cometido un acto de carácter cismático mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio".

En una nota del dicasterio para la Doctrina de la Fe se explica que el obispo que celebró las ordenaciones Alfonso de Galarreta y los nuevos obispos Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier "han incurrido ipso facto en la excomunión latae sententiae (inmediata) reservada a la Sede Apostólica". Además, también será excomulgado, el obispo Bernard Fellay, al haber participado directamente en la celebración litúrgica como conconsagrante, y al haberse adherido así públicamente al acto cismático.