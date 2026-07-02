El tiempo este jueves 2 de julio: temperaturas muy altas, sobre todo en el suroeste y nordeste peninsular
- La Aemet advierte de otro posible episodio de altas temperaturas a partir del viernes
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Este jueves las temperaturas continúan muy altas, sobre todo en el suroeste y nordeste peninsular, y en áreas bajas del suroeste de Galicia. Las zonas bajas del Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía se va a llegar a los 39-41 grados.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hay diez comunidades en alerta por altas temperaturas, viento o fenómenos costeros. Por calor, están en aviso naranja Andalucía y Extremadura; y en amarillo Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Canarias. La comunidad andaluza y balear suman, además, alertas amarillas por fuertes rachas de viento y oleaje. Esta última también se extiende a la costa gallega y catalana.
En el Cantábrico, un flujo atlántico deja cielos cubiertos con precipitaciones, en general poco importantes. Las lluvias podrán producirse, asimismo, en el cabo de la Nao y las islas Baleares más occidentales y en zonas elevadas de la mitad sur, con tormentas y chubascos aislados. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia.
Suben las máximas en el norte y las mínimas en Andalucía
Las temperaturas máximas ascienden en el tercio norte y descienden en el sureste y Baleares. El termómetro va a reflejar 36-39 ºC en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en zonas bajas del prelitoral y litoral gallego y catalán. Las mínimas suben en Andalucía occidental y bajan en la mitad norte y Baleares; mientras en Canarias hay ligeros descensos.
El viento sopla en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica y rolando a nordeste en la meseta norte. En Canarias, hay alisio moderado a fuerte, con rachas, en ocasiones, muy fuertes en zonas expuestas.
La Aemet advierte de otro episodio de altas temperaturas
La Aemet ha advertido este miércoles de la llegada de un nuevo episodio de altas temperaturas después de que la primera ola de calor tuviera lugar en junio.
En un comunicado, la agencia asegura que entre el viernes 3 y el sábado 4 "se espera que se generalicen los ascensos térmicos ligeros a moderados, sin descartar que sean más acusados en puntos de interior del tercio norte, especialmente en el oeste de Galicia". El sábado las máximas ya podrían alcanzar los 36-38ºC en el entorno del Ebro y el Miño, así como los 38-40ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste. Este umbral se superará en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Probablemente —continúa la nota— "la tendencia ascendente continúe el domingo 5 en el tercio norte peninsular, donde se podrían dar nuevos ascensos notables". En general, se esperan máximas más elevadas que el día previo, rozándose los 40ºC en el valle del Miño y otros puntos del interior de Galicia, así como en el Ebro y depresiones aledañas. Seguirán los valores muy elevados en el Tajo y cuadrante suroeste, superándose los 42ºC en el Guadiana y Guadalquivir. A partir del lunes 6 crece la incertidumbre sobre la evolución del episodio, aunque las temperaturas podrían bajar en torno al miércoles.
Cabe destacar que no se puede llamar ola de calor a cualquier día de altas temperaturas. Para que se considere como tal, deben alcanzarse ciertos umbrales térmicos, evitando así exageraciones. Estos límites se fijan de forma estadística, ya que no tendría sentido aplicar los mismos parámetros a todas las estaciones meteorológicas cuando las temperaturas normales varían considerablemente entre regiones. En concreto, una ola de calor debe tener una duración mínima de tres días consecutivos, en los cuales se superen dichos umbrales en, al menos, un 10% de las estaciones.
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