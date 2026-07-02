El tiempo este jueves 2 de julio: temperaturas muy altas, sobre todo en el suroeste y nordeste peninsular

Este jueves las temperaturas continúan muy altas, sobre todo en el suroeste y nordeste peninsular, y en áreas bajas del suroeste de Galicia. Las zonas bajas del Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía se va a llegar a los 39-41 grados.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hay diez comunidades en alerta por altas temperaturas, viento o fenómenos costeros. Por calor, están en aviso naranja Andalucía y Extremadura; y en amarillo Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Canarias. La comunidad andaluza y balear suman, además, alertas amarillas por fuertes rachas de viento y oleaje. Esta última también se extiende a la costa gallega y catalana.

Mapa de previsión de temperaturas máximas en España el 2 de julio de 2026. RTVE.es

En el Cantábrico, un flujo atlántico deja cielos cubiertos con precipitaciones, en general poco importantes. Las lluvias podrán producirse, asimismo, en el cabo de la Nao y las islas Baleares más occidentales y en zonas elevadas de la mitad sur, con tormentas y chubascos aislados. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia.

Suben las máximas en el norte y las mínimas en Andalucía Las temperaturas máximas ascienden en el tercio norte y descienden en el sureste y Baleares. El termómetro va a reflejar 36-39 ºC en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en zonas bajas del prelitoral y litoral gallego y catalán. Las mínimas suben en Andalucía occidental y bajan en la mitad norte y Baleares; mientras en Canarias hay ligeros descensos. Mapa de previsión de temperaturas mínimas en España el 2 de julio de 2026. RTVE.es El viento sopla en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica y rolando a nordeste en la meseta norte. En Canarias, hay alisio moderado a fuerte, con rachas, en ocasiones, muy fuertes en zonas expuestas.