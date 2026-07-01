Museo de Arte Abstracto Español: 60 años en Las Casas Colgadas de Cuenca

1 de julio de 1966. Las Casas Colgadas de Cuenca reciben a los principales artistas abstractos españoles, integrantes del colectivo El Paso. Con ellos está Fernando Zóbel. Asisten a un sueño hecho realidad que ha quedado inmortalizado en una fotografía que se puede consultar en los archivos de la Fundación Juan March. Se trata del nacimiento del Museo de Arte Abstracto Español.

Una restauración y una colección privada Fernando Zóbel eligió Cuenca gracias a la recomendación de Gustavo Torner. El artista nacido en Manila buscaba un lugar en España en el que exponer su colección de arte, compuesta por obras de los principales artistas españoles de la época. Mientras, el Ayuntamiento de Cuenca inició en 1961 la restauración de las Casas Colgadas. El 20 de agosto de 1963, Fernando Zóbel escribe una carta al Ayuntamiento para formalizar la propuesta: instalar su colección en Las Casas Colgadas. El 3 de octubre de 1963, el Ayuntamiento publica el pliego de condiciones para ceder Las Casas Colgadas como sede de un futuro museo. El 30 de diciembre, parte del edificio es arrendado a Zóbel.