Museo de Arte Abstracto Español: 60 años en Las Casas Colgadas de Cuenca
- Artistas de fama internacional como Fernando Zóbel o Gustavo Torner formaron parte de su creación
- La dirección ha terminado la climatización completa del espacio y presentará nuevos proyectos en el último trimestre
1 de julio de 1966. Las Casas Colgadas de Cuenca reciben a los principales artistas abstractos españoles, integrantes del colectivo El Paso. Con ellos está Fernando Zóbel. Asisten a un sueño hecho realidad que ha quedado inmortalizado en una fotografía que se puede consultar en los archivos de la Fundación Juan March. Se trata del nacimiento del Museo de Arte Abstracto Español.
Una restauración y una colección privada
Fernando Zóbel eligió Cuenca gracias a la recomendación de Gustavo Torner. El artista nacido en Manila buscaba un lugar en España en el que exponer su colección de arte, compuesta por obras de los principales artistas españoles de la época.
Mientras, el Ayuntamiento de Cuenca inició en 1961 la restauración de las Casas Colgadas. El 20 de agosto de 1963, Fernando Zóbel escribe una carta al Ayuntamiento para formalizar la propuesta: instalar su colección en Las Casas Colgadas.
El 3 de octubre de 1963, el Ayuntamiento publica el pliego de condiciones para ceder Las Casas Colgadas como sede de un futuro museo. El 30 de diciembre, parte del edificio es arrendado a Zóbel.
Ampliación, cesión y futuro
El Museo de Arte Abstracto Español se inaugura con 266 obras de 87 artistas. En 1967 el fundador y primer director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Alfred Hamilton Barr, visita Las Casas Colgadas y declara que es “sin duda, una de las obras de arte más admirables, e incluso más brillantes - un notable equilibrio entre la pintura, la escultura y la arquitectura”.
El Museo empieza a adquirir fama internacional, situando a Cuenca en el mapa del arte abstracto. En 1978 el Museo emprende una ampliación para poder albergar más obras tratando de preservar la esencia del edificio histórico en el que se encuentra. Para asegurar su futuro, en 1981 Fernando Zóbel cede el museo a la Fundación Juan March, que en la actualidad sigue encargándose de su gestión. Entre los proyectos más destacados de 2026, está el final de la climatización completa del Museo.
Además, a finales de año, el Museo presentará nuevas iniciativas relacionadas con la figura de Fernando Zóbel y con las nuevas propuestas de jóvenes artistas contemporáneos.