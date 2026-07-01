Muere Manuel Arjona, de Locomía, a los 58 años

Manuel Arjona, miembro del grupo Locomía, ha fallecido este miércoles a los 58 años de edad. De momento, se desconocen las causas de su muerte.

Locomía fue un fenómeno musical que traspasó, con creces, las fronteras de nuestro país. Representaba la modernidad, y un cambio cultural que trataba de dejar atrás la España en blanco y negro. El proyecto musical nació en Ibiza y se extendió como la pólvora al resto del mundo.

En 1984, Xavier Font, junto a su novio Manuel Arjona, abandonaba Barcelona y se instalaba en Ibiza. Los dos diseñaban ropa extravagante para la época, se caracterizaban por los zapatos de punta y las hombreras. Desprendían un aire de libertad que se respiraba en el ambiente de la discoteca KU en Ibiza. "La primera imagen de Ibiza ya te decía que estabas en casa", declaraba Font.

Por su parte, Manuel Arjona afirmaba que "era como si me hubiera metido en un sueño, y estuviera viviendo un mundo de fantasía". Les acompañaba, además, Lourdes Iribar, la mujer en la sombra que siempre estuvo presente en el fenómeno y en todo lo que supuso Locomía.

Xavier Font y Manuel Arjona, de 'Locomía'

Poco después de instalarse en la isla, Font puso sus ojos sobre el holandés Gard Passchier. Comenzaron las fricciones con Manuel Arjona, pero finalmente, los tres acabaron viviendo juntos, trabajando juntos, y con un grupo de adeptos que cada vez iba a más. Xavier Font había logrado su objetivo: "tener su tribu".

Historia del nombre de Locomía "Al conocer al Gard, ya tuvo sentido que la tribu urbana tuviera un nombre, y lo registré como Locomía". Pero realmente, el nombre de Locomía llegó por un error del lenguaje: Gard, que no dominaba el castellano, quiso escribir en un papel 'mi locura' o 'nuestra locura', pero finalmente escribió Loco Mía. A partir de ahí, surgía el nombre de un grupo que empezaba a despegar. El presentador musical Fernandisco contaba que cuando los vio bailar en el KU de Ibiza se quedó impactado. "Cuando los vi bailando con los abanicos estaban flotando. Eran seres angelicales que te estaban abriendo las puertas del cielo para que subieras". Muere Santos Blanco, antiguo miembro de Locomía

Amenazas por el éxito El creador del grupo se enamoró de Carlos Armas. "Carlos era un Dios, un adonis", aseguraba Xavier Font, así que lo incorporó a Locomía, aunque eso le costara la salida de Gard Passchier, que sintió que le usurparon el lugar. Por su parte, Armas cuenta que quedó impactado por el espíritu Locomía y no dudó en entrar de lleno en el fenómeno. Años después, los celos de Font por su relación con Carlos traerían consecuencias graves para el cuarteto. Xavier Font, Manuel Arjona y Gard Passchier de 'Locomía' En 1988, el éxito y los adeptos seguían aumentando, y en la isla comenzaba a molestar, o al menos, eso cuentan los protagonistas. "Tuvimos desde amenazas, rajadas de ruedas…", contaba Manuel Arjona. Además, les llegaron a quemar la casa en la que vivían. El caldo de cultivo fue el adecuado para que Locomía diera el salto a Madrid, de la mano del productor José Luis Gil. El choque de titanes entre Gil y Font estaba servido. José Luis Gil, apodado 'el rubio de oro', quería llevar a la cima a Locomía y lo consiguió. Había trabajado con artistas como José Luis Perales o Miguel Bosé, pero ahora buscaba elaborar un producto propio, eso sí, un producto cuyos protagonistas tenían prohibido, por contrato, decir que eran homosexuales. La fama del grupo aumentaba al mismo ritmo que el malestar de Xavier Font, el creador de Locomía. No se encontraba cómodo con que José Luis Gil hubiera cogido todo el poder, a lo que se le unían los celos que sentía porque su pareja Carlos Armas copaba todas las miradas. "Ver a Carlos que era mi pareja, y era el centro de todas las miradas, me ponía fatal". Font reconoce que sus celos "eran enfermizos". Carlos Armas, de 'Locomía'