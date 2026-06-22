De 'La llamada' al concierto '20 años de amor': RTVE Play estrena el canal temático 'RTVE Orgullo'

Dejando (por un momento) de lado la emoción por la participación de la selección española en el Mundial de Fútbol 2026, RTVE Play estrena en exclusiva el canal temático 'RTVE Orgullo', una propuesta para sumarse a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ en este Orgullo 2026. El canal tendrá una programación especial ininterrumpida las 24 horas del día desde el 22 de junio hasta el 6 de julio. Los contenidos están enfocados en la lucha, los retos y la resiliencia del colectivo a través de historias inspiradoras en documentales originales de RTVE Play, reportajes exclusivos de la plataforma, series y películas.

Documentales originales, cine y programas para celebrar la diversidad

Entre los contenidos más destacados figuran los documentales dedicados a David Delfín y a Miguel Ángel Sánchez, con Un hombre tranquilo, y a Benita. Además de las galas más destacadas del Orgullo de los últimos años y el concierto 20 años de amor que conmemoró el 20º aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España, un especial que fue conducido por Inés Hernand y Ruth Lorenzo, y en el que actuaron Ana Torroja, Marta Sánchez, Rozalén, Pastora Soler, Samantha Hudson...

El canal también tiene hueco para el cine con películas imprescindibles como La llamada, de Los Javis, Norberta y 20.000 especies de abejas. Los espectadores también podrán redescubrir el videopodcast de la periodista Paloma del Río que profundiza en la experiencia de los deportistas LGTBI, Ya no quiero esconderme, y la serie documental, Nosotrxs somos, donde se recorre la historia del movimiento en España a través de las voces de protagonistas de todas las edades.

El canal recupera historias de memoria, resistencia y diversidad a través de los documentales como Homosexuales y lesbianas frente al nazismo, Después de Samuel, El sexo sentido, Vida trans o La homofobia, Polonia, ofreciendo una mirada plural a las realidades del colectivo dentro y fuera de nuestras fronteras.

'Un hombre tranquilo', documental original de RTVE Play rtve

Además de contenidos originales de RTVE Play como el videopodcast de éxito del canal En Play, Está el horno para bollos, por el que han pasado referentes del colectivo y de la cultura popular como la actriz Anna Castillo, Chanel, Carla Flila o Ptazeta. Y la programación también incluye Llámalo X, el programa de sexualidad de la periodista y sexóloga Noemí Casquet que realizó con RTVE Play. Sus cinco episodios abordan temas como poliamor, señores y señoros, el perreo ¿empodera?, sexo alternativo y sexualidad trans.