Elena Anaya y Natasha Yarovenko viven una experiencia única que va más allá del sexo en una 'Habitación en Roma'

Todo arranca con el encuentro de dos mujeres. Natasha es rusa, Alba es española. Se ven por primera vez en Roma y tras hablar y contarse sus respectivas vidas se entregan a una experiencia física, donde el sexo es solo el camino hacia algo superior: el alma. La noche da paso al día, y llega el momentos de tomar caminos distintos, aunque sus vidas ya no son las mismas: han quedado marcadas por un amor tan elevado, tan perfecto y tan puro que les ha dado una nueva libertad. "Natasha, nunca antes, en toda mi vida, había conocido un amor como este. No de esta manera. ¡Y no puede ser en vano!", dice Alba en la película.

Tras rodar Caótica Ana, Medem quiso explorar otras opciones cinematográficas. Y se alegró de hacerlo. "Lo primero es que nunca me habían encargado adaptar una película", decía en RNE. "Lo siguiente fue enfrentarme a retos nuevos, como escribir diálogos en inglés, rodar en un único espacio, y tan pequeño, y condensar la historia en dos personajes".

Elena Anaya y Natasha Yarovenko son Alba y Natasha Esos dos personajes son las protagonistas, Alba y Natasha, interpretadas por Elena Anaya y Natasha Yarovenko. Con Elena Anaya había trabajado en Lucía y el sexo, película que con la que Anaya optó al Goya como actriz de reparto. Casi una década después, Medem escribió el personaje de Alba para ella y juntos se embarcaron, literalmente, en la búsqueda de la actriz que interpretara a Natasha. Para ello fueron a Rusia y probaron a varias actrices -y alguna modelo- hasta que encontraron a la candidata perfecta. Eleana Anaya y Natasha Yarovenko Regresaron a España contentos, pero su alegría no duró mucho. El marido de la actriz rusa leyó el guion y le prohibió hacer una película sobre una historia lésbica con escenas de desnudos. Medem y Anaya retomaron la búsqueda y apareció ella, Natasha Yarovenko, una modelo de origen ucraniano que estaba haciendo un casting en Barcelona. La joven leyó el guion y aceptó ser Dasha. La modelo, que nació en Odessa, estudió filología y llegó a Barcelona en 2001 para desfilar para Lydia Delgado, y desde entonces intentó compaginar moda y cine. Antes de rodar con Medem había hecho Diario de una ninfómana, de Christian Molina. Completan el reparto principal, Najwa Ninri y Enrico Lo Verso.

No es un desnudo físico Las dos actrices hablaron mucho con el director sobre los desnudos y las escenas íntimas. Para los tres, las dos protagonistas no se desnudan físicamente, más bien se trata de una desnudez emocional. “Yo nunca juzgo a mis personajes, al contrario, hablo con ellas para entender su mundo. De esta película me sedujo que cuenta una historia de amor en estado puro. Alba me ha permitido tener distintas vivencias y emociones", decía Anaya en la presentación. "Antes del rodaje, se le ocurrió que Elena y yo tuviéramos una cita a ciegas en un bar de la zona de Chueca en Madrid, mientras él observaba escondido. Como en la película, ella debía ligarme. Lo que pasó fue que la camarera del local empezó a ligarme de verdad y yo creía que era un montaje de Julio. Entonces llegó Elena tratando de seducirme, y la camarera, al ver que me iba con ella, me dijo que no me convenía", contaba a 20 minutos. Elena Anaya y Natasha YarovenkoRTVE

Elena Anaya: "Un rodaje muy difícil" La película se rodó en Roma, aunque hay partes filmadas en un estudio de Madrid. Fue un trabajo muy duro para las dos actrices y así lo recordaba años más tarde Elena Anaya en una entrevista con Jot Down. "Me costó mucho. Si el rodaje dura una semana más desaparezco, iba adelgazando por instantes. Me costó porque era una película complicada: dos actrices sin ropa, en una habitación… tan solo el planteamiento ya es muy complicado. Además, Natasha tenía menos experiencia y, a pesar de ser una compañera fantástica y con quien me he reído como con nadie rodando, fue muy difícil y me desgastó mucho".

Curiosidades de Habitación en Roma En la película se hablan cinco idiomas diferentes: inglés, español, ruso, italiano y vasco. El inglés es el idioma principal que hablan las dos protagonistas. Elena habla consigo misma en español y Natasha habla consigo misma en ruso, idioma que aprendió porque estuvo dos años viviendo en Moscú. Natasha habla italiano con el personal del hotel y entiende lo poco que Elena le dice en español. En un momento dado, la actriz española dice unas palabras en vasco. Elena Anaya y Natasha YarovenkoRTVE

La Aspasia de Medem El nombre de Aspasia aparece fugazmente en la película. Alba le dice a Dasha que su vehículo de dos ruedas se llama así. La rusa sonríe, sabe el motivo. Aspasia estuvo unida a Pericles, el líder de Atenas en el siglo V a.C., cuando las artes florecieron y se construyó el Partenón. Precisamente Aspasia iba a ser la protagonista del proyecto que Medem tenía previsto para llevar a cabo al terminar Habitación en Roma, pero no puedo hacerlo y el guion se convirtió en la novela Aspasia, amante de Atenas, la primera novela del director.

Y el Goya es para... La Academia recibió con agrado la película, que logró cuatro nominaciones a los Goya. Elena Anaya compitió como actriz protagonista (un año antes estuvo nominada por La piel que habito), Natasha Yarovenko como actriz revelación y Julio Medem en la categoría de Mejor guion adaptado. Además, el tema Loving Strangers, de Russian Red, optó al Goya a Mejor canción original.