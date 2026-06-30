El tiempo este martes 30 de junio: ascenso generalizado de las temperaturas, con alerta por calor en Gran Canaria
- La estabilidad atmosférica continuará dominando la situación meteorológica gracias a la influencia del anticiclón
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Las temperaturas experimentarán este martes un ascenso prácticamente generalizado en España, en una jornada marcada por el calor intenso en buena parte de la península y por los avisos meteorológicos activados en Canarias, especialmente en Gran Canaria. En esa isla se esperan registros muy elevados en zonas del interior y del sureste.
La estabilidad atmosférica continuará dominando la situación meteorológica gracias a la influencia del anticiclón, que dejará cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Tan solo el Cantábrico presentará abundante nubosidad y algunas precipitaciones débiles, mientras que durante la tarde podrían desarrollarse chubascos o tormentas aisladas en áreas montañosas del este peninsular, los Pirineos y el interior de Mallorca.
En Canarias, los intervalos nubosos se concentrarán en las vertientes norte de las islas más montañosas, con predominio de cielos poco nubosos en el resto del archipiélago. Además, continuará presente la calima en altura.
El ascenso térmico será especialmente notable en el interior peninsular y en las islas occidentales y centrales de Canarias. Los termómetros alcanzarán entre 36 y 38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste peninsular, mientras que en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir podrán registrarse valores de entre 38 y 40 grados.
En Canarias, las temperaturas también subirán en el interior de las islas. Se prevén máximas superiores a los 34 grados en el interior de Tenerife y La Gomera, mientras que en el sureste de Gran Canaria podrían alcanzarse entre 36 y 38 grados, motivo por el que se mantienen los avisos por calor.
La jornada también estará marcada por las noches tropicales en puntos de Andalucía, Extremadura y del litoral mediterráneo, donde las temperaturas mínimas no descenderán de los 20 grados.
Respecto al viento, será en general flojo en la península, aunque a últimas horas del día podrían registrarse rachas muy fuertes asociadas al cierzo en el valle del Ebro, a la tramontana en el Ampurdán y al levante en el Estrecho. En Canarias, el alisio soplará con intensidad moderada y dejará igualmente rachas muy fuertes.
Inicio de julio con más calor en el horizonte
A partir del miércoles, el mes de julio arrancará con contrastes térmicos en diferentes partes del país. Descenderán las temperaturas en el norte peninsular, donde el ambiente será incluso fresco para la época del año en zonas del Cantábrico, con máximas que rondarán los 23 a 25 grados. Por el contrario, en el centro y sur de la península las temperaturas continuarán aumentando ligeramente, con valores cercanos a los 36 grados en amplias zonas y máximas superiores a los 40 grados en Extremadura y el valle del Guadalquivir. Las noches tropicales seguirán siendo frecuentes en el área mediterránea, el centro y el sur del país.
De cara al jueves, la evolución presenta una mayor incertidumbre, aunque en principio no se esperan cambios significativos. Las temperaturas podrían subir ligeramente en el tercio norte y descender de forma moderada en algunas regiones del centro y del Mediterráneo.
Sin embargo, los modelos meteorológicos apuntan a un nuevo repunte térmico a partir del viernes. Este ascenso podría prolongarse durante el fin de semana y dar lugar a otro episodio de calor muy intenso y generalizado en gran parte del territorio nacional. Con la información disponible actualmente, se superarían los 36 grados de forma prácticamente generalizada en amplias zonas de la Península y Baleares, mientras que los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir podrían alcanzar entre 40 y 42 grados. Además, las temperaturas mínimas se mantendrían muy elevadas, con valores de entre 22 y 24 grados en áreas mediterráneas, la zona centro y la mitad sur.
En Canarias también continuará el ambiente caluroso durante los próximos días. Aunque el miércoles y el jueves se espera un descenso de las temperaturas, es probable que vuelvan a repuntar durante la recta final de la semana. Las previsiones indican que se podrían superar nuevamente los 34 grados en zonas del sur y del oeste de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.
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