El tiempo este martes 30 de junio: ascenso generalizado de las temperaturas, con alerta por calor en Gran Canaria

Las temperaturas experimentarán este martes un ascenso prácticamente generalizado en España, en una jornada marcada por el calor intenso en buena parte de la península y por los avisos meteorológicos activados en Canarias, especialmente en Gran Canaria. En esa isla se esperan registros muy elevados en zonas del interior y del sureste.

La estabilidad atmosférica continuará dominando la situación meteorológica gracias a la influencia del anticiclón, que dejará cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Tan solo el Cantábrico presentará abundante nubosidad y algunas precipitaciones débiles, mientras que durante la tarde podrían desarrollarse chubascos o tormentas aisladas en áreas montañosas del este peninsular, los Pirineos y el interior de Mallorca.

En Canarias, los intervalos nubosos se concentrarán en las vertientes norte de las islas más montañosas, con predominio de cielos poco nubosos en el resto del archipiélago. Además, continuará presente la calima en altura.

El ascenso térmico será especialmente notable en el interior peninsular y en Canarias. EL TIEMPO TVE

El ascenso térmico será especialmente notable en el interior peninsular y en las islas occidentales y centrales de Canarias. Los termómetros alcanzarán entre 36 y 38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste peninsular, mientras que en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir podrán registrarse valores de entre 38 y 40 grados.

En Canarias, las temperaturas también subirán en el interior de las islas. Se prevén máximas superiores a los 34 grados en el interior de Tenerife y La Gomera, mientras que en el sureste de Gran Canaria podrían alcanzarse entre 36 y 38 grados, motivo por el que se mantienen los avisos por calor.

La jornada también estará marcada por las noches tropicales en puntos de Andalucía, Extremadura y del litoral mediterráneo, donde las temperaturas mínimas no descenderán de los 20 grados.

La jornada también estará marcada por las noches tropicales en puntos de Andalucía, Extremadura y del litoral mediterráneo. EL TIEMPO TVE

Respecto al viento, será en general flojo en la península, aunque a últimas horas del día podrían registrarse rachas muy fuertes asociadas al cierzo en el valle del Ebro, a la tramontana en el Ampurdán y al levante en el Estrecho. En Canarias, el alisio soplará con intensidad moderada y dejará igualmente rachas muy fuertes.