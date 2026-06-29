'Solo. Buscando el perdón': "La necesidad de encontrar redención cuando el final está cerca"

El guionista y dibujante Óscar Martín lleva más de 25 años desarrollando la saga Solo, una brutal epopeya postapocalíptica protagonizada por animales antropomórficos que consta de una serie principal y varios spin-offs en los que colabora con otros grandes dibujantes. Ahora se publica el último de esos spin-offs, Solo. Buscando el perdón (Ominiky ediciones), que está dibujado por otro gran artista, Pedro Pérez (Trizia).

Un cómic espectacular que cuenta la historia de un "Solitario", un puma que se mueve arriba de todo en la cadena alimenticia y que vive sus últimos días arrepintiéndose de lo que ha sido su violenta vida. Hasta que, sin esperarlo, encontrará un motivo para la expiación: salvar a una niña que ha sido sido seuestrada por unos voraces depredadores y que es la única que no ha mostrado miedo en su presencia.

Página de 'Solo. Buscando el perdón' (Ominiky ediciones) 5

Preguntamos a Óscar si esta historia tiene algo de western crepuscular: "¿Western...?, Nada más lejos de mi intención, pero: ¿tú sabes algo que yo aún no he contado? Tal vez en una próxima historia tendrás la oportunidad de hacerme de nuevo esa pregunta. En mi opinión lo que cuenta en particular esta historia es intrínseco al ser humano: la necesidad de encontrar redención cuando el final está cerca y se hace un repaso a la vida, en este caso el balance moral de la propia vida. Un intento de restablecer la dignidad propia mediante el reconocimiento del daño infligido conscientemente a otros".

Pedro Pérez, que ya había colaborado en otros álbumes colectivos de la saga, destaca que: "Óscar sabe muy bien lo que quiere y te lo explica de manera muy clara desde el primer momento, desde el esbozo de guión hasta ya el guión técnico, sabe contar muy bien las historias y te facilita mucho la labor a la hora de dibujarlas o diseñar los personajes, yo particularmente siempre me he encontrado muy comodo cuando me ha pasado un guión ya sea para los colectivos o para este último del puma".

Viñetas de 'Solo. Buscando el perdón' (Ominiky ediciones) 5

Un personaje atromentado por el daño que ha hecho Preguntamos a Óscar cómo es el protagonista de Buscando el perdón: "El protagonista es un personaje atormentado por el recuerdo del daño que ha causado desde que tiene memoria. En este caso, se trata de un puma, ya que en este universo los grandes felinos ocupan la cúspide de la cadena alimenticia. Desde esa posición de poder, resulta verosímil que haya cometido toda clase de abusos. Durante mucho tiempo, además, se recreó en la sensación de invulnerabilidad que le otorgaban su fuerza y su condición de depredador dominante". "Y no, no hay ninguna similitud con Solo, todos sabemos que la rata luchaba contra este tipo de comportamiento de violencia indiscriminada. Como one-shot esta historia es un tomo autoconclusivo sin posibilidad de continuación". Página de 'Solo. Buscando el perdón' (Ominiky ediciones) 5 Gráficamente el personaje tampoco se comporta como Sólo, como nos explica Pedro: "Un felino siempre es mas ágil que un roedor y aunque este ya está en la parte final de su vida, aún conserva parte de la fuerza y agilidad que tenía cuando era más joven, por lo que en algunas páginas me ha resultado muy atractivo mostrar la agilidad felina cuando salta de un risco a otro a gran distancia como hacen los jaguares o los leopardos. Físicamente es un gran felino por lo tanto es muy fuerte, pertenece a la raza de los solitarios, una raza muy potente y que son los únicos que llegan a viejos ya que no tienen prácticamente derpredadores". "Quizá se asemeje a Solo en que, como él, tiene muchas guerras interiores que pueblan su cabeza y le atormentan a diario. Son dos especies distintas cada uno en su raza muy similares en personalidad. Lo que le diferenciaría de él es que el puma, sobre todo en su juventud, mataba por diversión al contrario que Solo que mataba por pura supervivencia", añade Pedro. Página de 'Solo. Buscando el perdón' (Ominiky ediciones) 5

"La niña tenía que despertarle ternura" Entre los nuevos personajes también destacamos a esa niña cuyo bienestar se convertirá en una prioridad para el puma. Preguntamos a Pedro si su diseño tiene algo que ver con el deTrizia, su personaje más popular: "La niña perfectamente podría ser Trizia de pequeña (pero no, si algún dia hago un flashback en una de sus historietas lo mismo el robo el diseño a Ominiky XD). Ya en serio, leyendo el guión se me vino enseguida la imagen a la cabeza: una niña pizpireta, despreocupada y alegre, con sus coletas, y que cuando la viera al gigantesco puma por vez primera despertara en él ternura en su corazón en lugar de querer comérsela. Debía de ser el punto de infléxion para su busqueda de la redención y es lo que lo motiva: un sentimiento nuevo y cálido. Sobre todo se ve eso al final de la historia. Antes no tenía ese sentimiento que le sorprenderá al sentirlo por pirmera vez cuando conoce a la niña". "Otros personajes que destacaría son la panda de gatos nómadas, que podrían tener su propio spin-off si no fuera porque el puma no deja ni uno", añade el dibujante. "El diseño de los no humanos es de Álvaro Iglésias. Óscar me pasó los diseños que Álvaro sacó en el álbum Caminos Escritos, porque quería específicamente ese tipo de seres, que dicho sea de paso me encantan y dan tremenda libertad a la hora de dibujarlos. Porque cada uno es diferente a los otros y al ser deformes puedes hacerlos como te de la gana, que van a funcionar siempre", concluye Pedro. Página de 'Solo. Buscando el perdón' (Ominiky ediciones) 5

Una combinación de Disney y 'Mad Max' Preguntamos a Pedro qué es lo que más le llama la atención del universo de Solo: "Bueno lo que mas destacaría de ese "Soloverso" como le llaman los fanáticos, es la originalidad de combinar el estilo de animación de animales antropomorfos con el universo tipo Mad Max, me pareció en su momento y hasta el día de hoy algo muy original, tal vez entre eso y las historias que tiene a veces entrelazadas unas con otras radica el éxito de la serie". "En cuanto a formar parte del universo de Solo -añade el dibujante-, la idea fue de Oscar que desde hace tiempo viendo mi estilo de dibujo me venia tanteando para hacer un spin off de la saga, pero por motivos laborales, tanto de uno como de otro, nunca lo pudimos llevar a cabo. Me llamaba, eso sí, para hacer cosas puntuales en los colectivos, como pequeños "cortos" que componían esos libros y me divertía mucho hacerlos, pero hasta la fecha no he podido meterme en el universo de Solo con un libro entero". "Lo que se siente es en mi caso salir de mi zona de confort -nos comenta Pedro-. Los que me siguen saben que mi estilo es mas bien humorístico y desenfadado y Solo es totalmente lo opuesto, lo cual me sedujo hacer algo como Buscando el perdón que es una historia épica totalmente en las antípodas de mi estilo. Oscar quería que saliera de esa zona de confort y a mi la idea me parecio genial por lo cual acepte desde el minuto uno el proyecto cuando me lo presentó". Páginas de 'Solo. Buscando el perdón' (Ominiky ediciones) 5 En cuanto a intentar acercarse al dibujo de Óscar Martín, Pedro Pérez nos comenta: "¿Acercarme al dibujo de Oscar? , bueno, diría que nuestros estilos son similares ya que yo provengo del mundo de la animación y Oscar se ha tirado muchos años haciendo Tom y Jerry; por lo que para hacer un libro de la saga para mi no es muy dificil en el aspecto gráfico, ya que, como digo ambos tenemos el estilo cartoon muy marcado. Lo que si intento es acercarme al estilo gráfico de la serie pero siempre con mi toque personal, como lo ha dado cada uno de los magnificos autores que han tenido oportunidad de participar en esta serie". Destacar también el dinamismo que Pedro consigue en los movimientos de los personajes, sobre todo en las espectaculares escenas de acción. "Debo decir que, en ese aspecto, los dibujantes que venimos de la animación jugamos con ventaja. Porque que el lenguaje del movimiento y la anatomia ya lo tienes en la cabeza. Al hacer storyboards o animación durante años para el cine debes imprimir al personaje la credibilidad necesaria para que al espectador le de la sensacion de que cuando lo vea en pantalla perciba que siente y está vivo. Por eso, cuando ves cómics de dibujantes que han trabajado en Disney o Dreamworks puedes apreciar que los personajes tienen una plasticidad y dinamísmo en los gestos, en las poses, en las actitudes... que a otros dibujantes mas tradicionales les cuesta más reflejarlo o directamente no lo hacen". Viñetas de 'Solo. Buscando el perdón' (Ominiky ediciones) 5

"No sé si existe ahora mismo en España un proyecto igual" Preguntamos a Óscar si escribe de manera diferente cuando va a ilustrar él mismo sus guiones que cuando van a ir a manos de otros dibujantes: "Sí, por supuesto, nunca he escrito para otro colega dibujante sin tener en cuenta sus principales virtudes, aunque para eso tenga que ajustar la historia y matizar mucho algunas secuencias. No hay nunca problema pues todos con los que he colaborado con grandes dibujantes, pero mi trabajo también está para facilitarles el suyo y que saquen a brillar sus mejores cualidades. La diferencia más evidente entre escribir y dibujar es que elaborar un guion requiere un esfuerzo muchísimo menor que dibujar un álbum. Te aseguro que uno se acomoda rápidamente a ser guionista". En cuanto a lo que destacaría de la versión del mundo de Solo de Pedro Pérez, Oscar nos comenta: "Sería difícil que pidiera colaborar a alguien en la serie si su calidad no estuviera más que contrastada. Pedro es un gran profesional y se ajusta al producto, su principal virtud es no querer inventar nada y ser fiel al universo con un dibujo espectacular. Trabajar con él es una suerte ( como con otros dibujantes), tal vez ni ellos saben el placer que es para mí ver crecer el universo a varias manos y poder expandirlo con más rapidez. No solo permite ampliar la colección y el contenido si no que ayuda a que esté continuamente de novedad manteniendo fresco el interés del lector". Página de 'Solo. Buscando el perdón' (Ominiky ediciones) 5 Hace tres años, el propio Óscar nos confesaba que quería dejar el dibujo: "Este nuevo papel que me otorgo no es solo de guionista, no dibujar me da más tiempo y puedo gestionar la serie como si de una licencia se tratara: Juegos de cartas, figuras, animación, cards… todo en su conjunto ayuda a que el público llegue a la marca Solo. No sé si existe ahora mismo en España un proyecto patrio igual y sinceramente me gustaría saberlo. Se habla mucho de todo lo que llega de fuera y muy poco de lo que se hace dentro de España. Como siempre, quiero reconocer y poner en valor la confianza que los fieles seguidores de la serie depositan en cada uno de los libros y proyectos a través del crowdfunding. Un dato muy importante para ir consiguiendo los objetivos propuestos y alcanzados a posteriori". De lo que sí se sigue encargando Óscar es del cólor del cómic, junto a Manuel J. Rodríguez. "Manuel es una de las personas más trabajadoras, formales y voluntariosas, a parte de generosa, que conozco. Él forma parte de ese equipo que ayuda a proyectar más lejos la serie. Siempre hemos trabajado en equipo, unas veces él dispone de más libertad y en otras intervengo más, pero al final siempre da el 100% en bien de llegar a un equilibrio que de continuidad en el color a libros ya publicados y a los siguientes. Ya en su momento, hace bastantes años, creé un protocolo para dar color a Solo para que sin demasiado esfuerzo pudiéramos dar homogeneidad a cada libro, interviniera quien interviniera en esa faceta. Agradecimiento eterno a Manuel. Que fácil es trabajar con alguien que no pone el ego por delante a favor del bien común". Portada de 'Solo. Buscando el perdón' (Ominiky ediciones)