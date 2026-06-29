La emancipación juvenil ha caído a la mitad en cinco años

Extremadura registra la peor situación de emancipación juvenil desde que existen datos. Así lo recoge un estudio elaborado por Comisiones Obreras, que sitúa en el 13,1% el porcentaje de jóvenes que han abandonado el hogar familiar tras los 30 años, por debajo de la media nacional, que alcanza el 15,2%. En los últimos cinco años, el número de menores de 30 años que vive de forma independiente se ha hundido un 56%.

“La peor situación de emancipación juvenil desde que tenemos datos“ Paqui Gómez, secretaria de Acción Sindical de CC.OO. Extremadura

La secretaria de Acción Sindical de CC.OO., Paqui Gómez, afirma que “Extremadura registra la peor situación de emancipación juvenil desde que tenemos datos”, y recuerda que se trata de la tasa más baja desde 2006.

Tormenta perfecta para los jóvenes El sindicato describe un contexto especialmente adverso para la juventud extremeña. A una tasa de paro superior a la media nacional se suman la temporalidad laboral, los bajos salarios y el encarecimiento del alquiler. Además, el esfuerzo económico que deben asumir los jóvenes resulta muy elevado. Según el estudio, destinan de media el 56% de sus ingresos al pago del alquiler, muy por encima del 30% recomendado por organismo internacionales. “Los jóvenes destinan de media el 56% de sus ingresos al pago del alquiler“ El informe advierte de que tener empleo ya no garantiza la independencia. La secretaria general de CC.OO., María Berrocal, subraya que “sin salarios dignos y sin precios de viviendas accesibles, el derecho a la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un lujo”.