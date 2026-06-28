Tercera noche en la calle en Caracas: varias familias que han perdido sus casas duermen en tiendas de campaña

Unas 20 familias pasan la noche en la calle en Caracas, en una zona comercial rodeada de edificios altos y modernos, tras los terremotos. La periodista de RTVE Ana Jiménez ha estado con ellas, escuchando sus testimonios. Aún tienen metido el miedo en el cuerpo. "Indescriptible, cerca de la muerte", le dice Marcia, de 88 años. Estaba en la cocina cuando tembló el suelo. Duerme en una tienda con dos de sus nietas.

Majorelle, otra mujer, le enseña una grabación de las cámaras de seguridad de su edificio, donde se ve cómo ella y su familia salen corriendo. "En la noche da miedo dormir", dice. Muchos cuentan que prefieren dormir en la calle, por el temor a las réplicas, que siguen a diario. "Tenemos la aplicación de terremotos, se siente como leve", cuenta.

Algunos vecinos se reúnen en rincones para pasar la noche. "Aquí está mi esposa, un vecino, una hija, la hija del vecino", cuenta un hombre. Nadie les ha dicho cuándo podrán volver a sus casas.

Los fallecidos en los terremotos de 7,2 y 7,5, que golpearon Venezuela el miércoles, ascienden a 1.430, según la última actualización oficial, del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de heridos se sitúa en 3.238 personas y hay 3.142 ciudadanos que han perdido sus casas.

Según el Gobierno, hay nueve españoles muertos y 152 desaparecidos.