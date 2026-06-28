Un día sin móvil, el reto de un pueblo de Aragón para volver a reconectar

Tan fácil en la teoría y tan complicado en la realidad. Pasar varias horas sin utilizar el teléfono móvil puede resultar un calvario para unos y una liberación para otros. El Ayuntamiento de Tormos de Alcalá de Gurrea, en Aragón, ha puesto en marcha este domingo la iniciativa que ha denominado Modo Avión. El objetivo, volver a reconectar con uno mismo y con los vecinos. De este modo, los dispositivos electrónicos se han depositado en una bolsa precintada para vivir una jornada completamente de desconexión digital.

Durante diez horas, el reto de las 110 personas que han participado en la actividad ha sido estar alejadas de la tecnología. "Tenemos una bolsa que está precintada y no podemos abrirla", ha contado una niña al comienzo de la actividad.

"He dejado el móvil en el coche, así ya me olvido totalmente de que lo tengo en una bolsa guardado a mi lado. Me habrán llamado 700 personas tranquilamente", ha contado otro de los participantes.