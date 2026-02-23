Así puedes evitar que WhatsApp descargue un virus en tu teléfono solo por abrir un mensaje

Cada vez usamos más aplicaciones de mensajería online, pero algunas configuraciones automáticas de las aplicaciones pueden suponer un riesgo para la seguridad del móvil si no se revisan. Una de ellas es la descarga automática de archivos en WhatsApp, que puede facilitar la entrada de contenido malicioso en nuestros dispositivos. La Policía Nacional avisa de que puedes estar recibiendo un virus sin darte cuenta solo por abrir un mensaje de WhatsApp. Te lo explicamos cómo evitarlo en VerificaRTVE.

¿Por qué es peligrosa la descarga automática de archivos? WhatsApp cuenta por defecto con una opción que descarga automáticamente contenidos que recibimos a través de los chats. Aunque para muchos usuarios resulta práctica, esta función provoca que estos archivos se guarden de inmediato en el dispositivo sin que sea necesario abrirlos manualmente. La Policía Nacional alerta en su cuenta oficial de X que los ciberdelincuentes se están aprovechando de esta función. "El ciberdelincuente se pone en contacto contigo a través de WhatsApp, generalmente con algún tipo de pretexto para ganarse tu confianza. Y ahí está el problema, solo con recibir el mensaje podrías estar descargando un virus a tu teléfono". Lo más peligroso es que, como todos tenemos activada la descarga automática de archivos en WhatsApp, el archivo se descarga sin que tengas que hacer nada, advierten. ““