Así puedes evitar que WhatsApp descargue un virus en tu teléfono solo por abrir un mensaje
Cada vez usamos más aplicaciones de mensajería online, pero algunas configuraciones automáticas de las aplicaciones pueden suponer un riesgo para la seguridad del móvil si no se revisan. Una de ellas es la descarga automática de archivos en WhatsApp, que puede facilitar la entrada de contenido malicioso en nuestros dispositivos. La Policía Nacional avisa de que puedes estar recibiendo un virus sin darte cuenta solo por abrir un mensaje de WhatsApp. Te lo explicamos cómo evitarlo en VerificaRTVE.
¿Por qué es peligrosa la descarga automática de archivos?
WhatsApp cuenta por defecto con una opción que descarga automáticamente contenidos que recibimos a través de los chats. Aunque para muchos usuarios resulta práctica, esta función provoca que estos archivos se guarden de inmediato en el dispositivo sin que sea necesario abrirlos manualmente.
La Policía Nacional alerta en su cuenta oficial de X que los ciberdelincuentes se están aprovechando de esta función. "El ciberdelincuente se pone en contacto contigo a través de WhatsApp, generalmente con algún tipo de pretexto para ganarse tu confianza. Y ahí está el problema, solo con recibir el mensaje podrías estar descargando un virus a tu teléfono". Lo más peligroso es que, como todos tenemos activada la descarga automática de archivos en WhatsApp, el archivo se descarga sin que tengas que hacer nada, advierten.
¿Cómo desactivar las descargas automáticas?
La Policía Nacional asegura que reducir el riesgo de recibir un virus a través de la descarga automática de un archivo "es sencillo y solo requiere cambiar algunas opciones dentro de la aplicación". De esta forma, el usuario puede decidir manualmente qué archivos descargar y cuándo hacerlo para evitar que contenidos no deseados se almacenen en el dispositivo de forma automática.
- Abre WhatsApp y accede al menú de "Ajustes".
- Entra en "Almacenamiento y datos".
- Busca el apartado "Descarga automática".
- Desactiva la descarga de fotos, audios, vídeos y documentos.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) también alerta de que se puede descargar algún virus a través de archivos que se comparten por WhatsApp y aconseja desinstalar la descarga automática. Además, explica en su web cómo configurar y usar WhatsApp de forma segura y cómo gestionar el almacenamiento de datos para garantizar nuestra seguridad.
