Asturias recibe 79 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia

El Principado de Asturias ha recibido una estimación de 79 millones de euros más del Gobierno de España para financiar el nivel mínimo de la dependencia entre 2026 y 2027, como consecuencia del real decreto-ley aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros. Esta norma ha ampliado de forma inmediata, con entrada en vigor el 1 de julio, las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esto supondrá "un importante incremento" de las cantidades que el Gobierno de España transfiere cada mes a las autonomías por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.

Según la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en la región hay 34.369 personas con prestaciones reconocidas. En base a ello, el Ministerio estima que el Gobierno de España transferirá 78.806.700 euros más a Asturias entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo, es decir, en el capítulo destinado a cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido, sin incluir la inversión adicional que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales que se celebra el 29 de junio.