El tiempo hoy 25 de junio en España: la ola de calor llega a su fin, aunque se rozarán los 39 ºC en el nordeste peninsular
- Las tormentas podrán ser localmente fuertes en Galicia, el Cantábrico oriental, el alto Ebro y los Pirineos
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España afronta este jueves 25 de junio una jornada de transición meteorológica marcada por el final de la ola de calor y la llegada de un ambiente más fresco a buena parte de la península. Sin embargo, el descenso térmico no impedirá que todavía se registren valores muy elevados en el nordeste peninsular y Baleares, donde los termómetros podrán alcanzar de forma puntual los 38 o 39 grados.
La principal novedad del día será la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, responsable de una bajada generalizada de las temperaturas. Este descenso será especialmente acusado en amplias zonas del interior y llegará a ser notable en el Cantábrico, donde algunas localidades experimentarán un alivio térmico significativo respecto a jornadas anteriores.
A pesar de que el tiempo estable seguirá predominando en gran parte del país, las condiciones serán más inestables en el norte y noroeste peninsular. Galicia amanecerá con cielos nubosos y precipitaciones asociadas a un flujo atlántico, mientras que durante la tarde crecerán nubes de evolución que favorecerán la aparición de chubascos y tormentas.
Tormentas localmente fuertes
Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de aparato eléctrico y granizo, especialmente en Galicia, el Cantábrico oriental, el alto Ebro y los Pirineos. Los meteorólogos tampoco descartan tormentas aisladas en áreas de la cordillera Ibérica y otros puntos de la meseta norte.
En cuanto a las temperaturas, aunque la tendencia será claramente descendente, el calor seguirá siendo intenso en algunas regiones. Se prevé que se superen los 34 a 36 grados en el valle del Ebro, el este de la meseta sur, Baleares y otros puntos del este peninsular. De forma puntual, algunas zonas del nordeste y del archipiélago balear podrían alcanzar entre 38 y 39 grados.
Las noches continuarán siendo cálidas en numerosas zonas. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en áreas del centro y sur peninsular, el valle del Ebro y buena parte de los litorales mediterráneos, donde persistirán las conocidas noches tropicales.
Durante las primeras horas del día también podrán formarse brumas y bancos de niebla en Galicia y el litoral cantábrico.
En Canarias, la situación será mucho más tranquila. Se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, con cielos poco nubosos o despejados en el sur y temperaturas sin cambios significativos.
¿Qué tiempo hará en los próximos días?
La tendencia para el viernes apunta a una continuación de la normalización térmica. Las temperaturas mínimas seguirán bajando y el ambiente será más llevadero en gran parte del país, aunque todavía se superarán los 34 o 36 grados en zonas del valle del Ebro, el este de la meseta Sur y Baleares. Las precipitaciones quedarán restringidas principalmente al noroeste, mientras que las tormentas de tarde serán más aisladas y afectarán sobre todo a áreas montañosas del tercio oriental.
De cara al sábado, el tiempo tenderá a estabilizarse aún más. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrían mantenerse algunos chubascos débiles en el extremo norte y tormentas aisladas en zonas de montaña. Las temperaturas máximas volverán a subir en buena parte de la Península y el calor recuperará intensidad en el valle del Guadalquivir, la meseta Sur, el Ebro y Baleares, donde volverán a registrarse valores superiores a los 34 o 36 grados.
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