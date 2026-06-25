El World Pistachio Congress, el primer Congreso Mundial del Pistacho, se va a celebrar en Toledo el 27 y 28 de enero de 2027. Este encuentro va a abordar la producción, la comercialización y la relación del pistacho con el ámbito de la salud. La organización, ha explicado el coordinador general de este congreso, Ricardo Migueláñez, ya ha iniciado contactos con las embajadas de los principales países productores: Irán, Turquía, Estados Unidos o Siria. Migueláñez se ha referido también a la importancia, no solo de abordar lo que es el desarrollo del sector en estas zonas, sino también de “promocionar el conocimiento en aquellos países consumidores que puedan ser un mercado donde nuestro producto puede tener interés”.

El pistacho está de moda

La demanda y el consumo de pistacho se ha incrementado notablemente en los últimos años, es un producto que está de moda entre los ciudadanos. Esto se produce por sus beneficios nutricionales y su versatilidad en la gastronomía. España es la cuarta potencia mundial en superficie de cultivo y la quinta en producción. El pistacho es un cultivo emergente en Castilla-La Mancha. La región concentra el 80 por ciento de la superficie de pistacho plantada en España, pero solo el 25 por ciento está en producción actualmente.

Los pistachos que han superado todos los controles se hornean para darles una textura más crujiente. tve

La explosión productiva del pistacho en España y en Castilla-La Mancha se va a producir en los próximos cinco o seis años, según el presidente del Comité Organizador del Congreso, Juan Miguel del Real. “Va a ir creciendo la entrada de producción a un ritmo de ocho a diez mil hectáreas al año de nueva producción”, ha concretado. Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, ha detallado que el último año la producción de pistacho ha sido de 11.000 toneladas, un 30 por ciento más de lo estimado de pistacho seco, “lo que pone de manifiesto la gran potencialidad de producción de pistacho. Estamos al albur de dar un salto grandísimo y debemos de hacerlo de forma ordenada”. ha explicado. La organización del World Pistachio Congress prevé la asistencia de unas 250-300 personas a este congreso, entre productores, comercializadores y científicos.