La Exposición del 29 y la Generación del 27 se dan la mano en la Portada de la Feria de Abril 2027

La Feria de Abril de Sevilla 2027 ya tiene portada oficial, y en esta ocasión el diseño rinde homenaje al Pabellón de Marruecos de 1929, un guiño a la Exposición Iberoamericana que albergó este edificio tan significativo en la capital hispalense ese año. El diseño, titulado 'Puerta a los sueños 1927', es una obra del sevillano Hugo Montalbán que también encuentra inspiración en el cortijo de Pino Montano, germen de la Generación del 27, de la que se celebrará su centenario el año que viene. En esta propiedad representada, el torero Ignacio Sánchez Mejías forjó esa unión inigualable de los escritores de dicho movimiento literario.

Apenas han pasado un par de meses desde que se apagaron las luces del Real y ya hay ganas otra vez. Tanto es así que la presentación de la portada, que suele tener lugar en septiembre, se ha adelantado unos meses. Para muchos con esta cita comienza la cuenta atrás, aunque todavía habrá que esperar al 12 de abril del 2027. Entonces está previsto que comience la Feria de Abril con la tradicional cena del "pescaíto".

El Salón Colón de la Casa Consistorial, entre aplausos, ha sido testigo del descubrimiento de la composición que nace precisamente del encuentro entre la arquitectura, la poesía e historia. Predominan los colores blanco y verde y destaca por su particular gama cromática en tonos fríos.

La portada se convierte en punto de encuentro y centro de todas las miradas tanto de sevillanos como de visitantes. Esta instalación resulta uno de los monumentos efímeros más relevantes del mundo. "Es efímera, sí, pero ahí reside su grandeza. Aunque esté destinada a desaparecer, permanece siempre en la memoria de quien la cruza, como ocurre con la poesía, los sueños y los momentos más bonitos de nuestras vidas. De ahí nace el lema: Puerta a los sueños 1927", apostilla Montalbán.

Se trata de la segunda portada de este sevillano, que ya diseñó la de 2017. En aquella edición llevaba por título 'Sevilla Cultura Universal' y era de un corte muy distinto a la del próximo año. Tomaba de referencia los hornos del monasterio de la Cartuja, la Expo 92 y el Año Murillo. Una apuesta rompedora que generó mucha polémica.