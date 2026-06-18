La Ruta Senderista Aarón busca reducir los fallecidos por muerte súbita

Aarón Fabián era un joven de 20 años, sano y sin patologías previas. Son las características que definen a la muerte súbita, una muerte inesperada de una persona aparentemente sana y que las 24 horas anteriores estaba bien.

Aarón murió en 2018 e inspiró la que hoy es la Ruta Senderista Aarón en Helechosa de los Montes, un municipio de Badajoz rodeado de las aguas del embalse de Cijara. Su misión es recaudar fondos para instalar desfibriladores y dar formación sobre reanimación cardiopulmonar.

Han conseguido instalar 12 desfibriladores Con los fondos recaudados por las cuatro ediciones que cumple la Ruta han conseguido instalar 12 desfibriladores. Los primeros en el municipio donde murió Aarón y los demás en pueblos cercanos que por su orografía hacen más difícil la recuperación ante un episodio de muerte súbita sin medios. El último les ha llegado a los usuarios de Plena Inclusión en Puebla de Alcocer. La muerte súbita se llevó la vida de 2,6 millones de personas en Europa de 2010 a 2020, con un aumento del 2,9%. Un incremento que es mayor en el caso de España alcanzando el 3,3%. Un aumento que preocupa a la Asociación Española de muerte súbita que apuesta por la detección precoz según se presidente José Durán. Durán considera que detectar cualquier anomalía cardiaca a edades tempranas es esencial a la hora de prevenir la muerte súbita. Ante cualquier mareo, perdida de conocimiento o dolor opresivo en el pecho haciendo deporte o ante una actividad agitada se recomienda acudir de manera inmediata a los especialistas.