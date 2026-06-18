La Ley del Cine supera su primer trámite en el Congreso al rechazar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox

El Congreso ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox al proyecto de Ley del Cine. "Hoy iniciamos un camino hacia la mejor ley posible", ha remarcado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha anunciado una elevación de los incentivos fiscales al máximo permitido por la Unión Europea.

PSOE, Sumar, PNV, Bildu, Junts y ERC, además de diputados del grupo mixto como los de Podemos y BNG, han rechazado las peticiones de veto al texto, aunque han adelantado que presentarán enmiendas parciales para su mejora en el siguiente trámite para sustituir la norma de 2007 que regula este sector.

En el caso de Junts, una de las principales formaciones que tenía la llave para salvar la ley, su diputado Josep Maria Cruset ha anunciado su apoyo a que esta norma como parte de pasados acuerdos y por el hecho de que lleva "una huella importante" de su grupo, como que se programen un 15 % de sesiones de películas en catalán como mínimo, y se aumente el límite de las ayudas hasta el 80 % del coste de producción para las rodadas en catalán.

En su turno de réplica a este diputado, el ministro ha asegurado que "es voluntad del Gobierno a través de esta ley mejorar el incentivo fiscal del cine hasta el límite de lo que nos permita la Unión Europea", algo que se ha acordado, ha afirmado, con el Ministerio de Hacienda. "Invito a todos los grupos a que no perdamos esta oportunidad", ha subrayado Urtasun.

Un proyecto que llevaba cuatro años en el cajón El ministro ha sido el encargado de defender este proyecto que llevaba cuatro años en el cajón, desde que se frustró su aprobación en el Congreso por convocarse elecciones en 2023, si bien en este periodo, ha subrayado Urtasun, se ha trabajado en su mejora con el sector y los grupos políticos, incluida la mano que se tendió sin éxito, ha dicho, al PP. "Todos coincidimos en que la ley actual ha quedado obsoleta y que el sector necesita un nuevo marco normativo", en un momento además de éxito como no se ha visto en décadas para el cine español, ha remarcado el ministro en el Pleno del Congreso, al que han acudido como invitados representantes de la industria audiovisual. El ministro ha denunciado el deseo de Vox de hacer desaparecer o reducir, a imagen de la Argentina de Javier Milei, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Precisamente para su director recientemente fallecido, Ignasi Camós, ha tenido además unas palabras de recuerdo en el debate que han sido respondidas con aplausos.