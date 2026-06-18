El Estado deberá indemnizar con 2,5 millones de euros a un hombre preso durante 18 años por violaciones que no cometió

El Tribunal Supremo ha reconocido este jueves el derecho de un hombre, el albañil marroquí Ahmed Tommouhi, a ser indemnizado con 2,5 millones de euros por los daños y perjuicios sufridos tras pasar casi 18 años en prisión por dos delitos de violación de los que fue finalmente absuelto por declararse su inocencia.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado al considerar que el error judicial cometido con esta persona fue "inequívoco y cualificado", ya que el tribunal que le condenó no valoró una prueba pericial biológica -pese a que fue admitida y formaba parte de la causa- cuyo resultado era incompatible con la autoría de las violaciones que se le atribuyeron: su perfil genético no coincidía con los restos de semen hallados en la ropa de la víctima.

"Ese error fue determinante de que el recurrente permaneciera privado de libertad durante un periodo extraordinariamente prolongado -aproximadamente 18 años- en ejecución de una condena que ha quedado sin efecto por declararse su inocencia, lo que constituye una afectación de máxima intensidad del derecho fundamental a la libertad personal”, concluye el Supremo.

La Sala revoca así la sentencia de la Audiencia Nacional que en abril de 2025 confirmó la decisión del Ministerio de Justicia de no indemnizar a Tommouhi al considerar que no concurría en el supuesto enjuiciado error judicial craso o evidente.