Desde el puerto hasta el mar: el trabajo que combate la pesca ilegal y protege los recursos
- La inspección pesquera del Gobierno de Cantabria lucha contra la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada)
- Se invirtieron este año más de 150.000€ en tres nuevas embarcaciones de inspección
Nada más tocar puerto, comienza una labor fundamental para garantizar la legalidad de los productos pesqueros que llegan al consumidor. Los inspectores de pesca, del Gobierno de Cantabria, supervisan cada paso de la cadena, desde la descarga de las capturas hasta su transporte, con el objetivo de evitar la pesca ilegal, controlar la sobreexplotación de los recursos marinos y asegurar la trazabilidad de cada lote.
La primera comprobación se realiza en el propio muelle. Los inspectores verifican que la embarcación dispone de toda la documentación reglamentaria y que las capturas declaradas coinciden con las descargadas. Una vez en tierra, el pescado se pesa y esa cantidad debe ajustarse a lo previamente declarado en mar.
La normativa permite una tolerancia del 10 %. Es decir, si una embarcación declara una captura de 10.000 kilos, el peso final puede situarse entre los 9.000 y los 11.000 kilos sin que exista ninguna irregularidad, explica David Sarabia, Jefe de la Unidad de Inspección Pesquera del Gobierno de Cantabria.
Control de etiquetas y trazabilidad
Tras el pesaje se emiten las etiquetas que acompañarán a cada lote de pescado durante todo su recorrido comercial. En la lonja, los inspectores revisan que la información sea correcta y contenga todos los datos exigidos por la legislación.
Entre los aspectos que se comprueban figuran la especie comercializada, su nombre científico, la talla, la zona de captura, la embarcación de origen y el resto de elementos que permiten seguir el rastro del producto desde el mar hasta el consumidor.
La trazabilidad es una de las herramientas más importantes para garantizar la seguridad alimentaria y conocer el origen exacto de cada captura.
Sanciones para quienes incumplen la normativa
El control no termina en la lonja. Los inspectores también supervisan el transporte de la mercancía y verifican que toda la cadena de comercialización cumpla la legislación vigente.
Cuando se detectan irregularidades, las consecuencias pueden ser importantes. Las infracciones pueden derivar en sanciones económicas, pérdida de puntos en el historial del profesional o incluso la retirada de determinadas ayudas y subvenciones.
Vigilancia en el mar contra el furtivismo
Además, gran parte de su trabajo de inspección se desarrolla lejos de tierra, en el mar. Los agentes realizan controles en el mar para comprobar licencias, artes de pesca autorizadas y el respeto a las zonas protegidas.
Este año, además, la flota de vigilancia ha incorporado nuevas embarcaciones más ligeras y maniobrables, capaces de navegar en aguas poco profundas y acceder a zonas donde antes resultaba más complicado realizar inspecciones. Las antiguas embarcaciones ya databan de 1981.
En estas operaciones, uno de los principales objetivos es combatir el furtivismo, especialmente en la extracción ilegal de percebes y marisco. Los agentes verifican licencias y cantidades capturadas, ya que determinadas infracciones pueden tener consecuencias penales.
En algunos casos, cuando se superan determinados límites de extracción, como los 10 kilos en actividades ilegales, los hechos pueden trascender el ámbito administrativo y convertirse en un delito.
Menos furtivos que hace años
Los profesionales del sector destacan la evolución positiva registrada en los últimos años. Donde antes podían concentrarse cientos o incluso miles de personas mariscando de forma irregular en determinadas zonas, ahora la presencia de furtivos es mucho menor gracias al aumento de la vigilancia y los controles.
La labor de los inspectores en el mar se complementa con la de los agentes que operan en tierra. Cuando se detecta una presunta infracción, los implicados intentan a menudo abandonar rápidamente la zona, por lo que la coordinación entre ambos dispositivos resulta esencial.
Los mariscadores y pescadores que cuentan con licencia y cumplen la normativa valoran especialmente este trabajo de vigilancia, ya que contribuye a proteger los recursos marinos y evita la competencia desleal.
Un trabajo muchas veces discreto y poco visible para la ciudadanía, pero esencial para garantizar que el pescado y el marisco que llegan a nuestras mesas proceden de una actividad legal, segura y sostenible.