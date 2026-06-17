El equipo Extremanus se alza con el primer premio en la II Competición Universitaria de Manos Protésicas

Coger una botella de agua y abrirla, escribir en una tablet o cargar peso. Son acciones cotidianas para la mayoría de personas, pero también algunas de las pruebas que ha superado la Mano Protésica No Pilotada creada por Extremanus, equipo formado por cuatro alumnos del Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Universidad de Extremadura. Esta hazaña les ha valido el primer premio en la II Competición Universitaria de Manos Protésicas, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia.

"Aceptaron el reto de participar y ha sido todo un éxito. El equipo ha conseguido llegar a la competición, que era quizá la parte más complicada, y, una vez allí, ha ganado, que es el segundo premio para nosotros", mantiene Francisco Romero. El tutor de Extremanus se muestra "satisfecho" de volver de Valencia con un trofeo que les indica que son "los mejores de España" en la categoría en la que han competido, pero, sobre todo, de ver sonrientes a sus alumnos.

El prototipo de la Universidad de Extremadura y el resto de prótesis fueron sometidos a un recorrido cronometrado con catorce retos de agarre, manipulación de objetos y actividades inspiradas en situaciones de la vida diaria, como abrir una puerta. Esto permitió valorar la calidad técnica de los diseños, así como su funcionalidad, fiabilidad y capacidad de respuesta ante tareas reales.

Siguiente reto: competir en la categoría reina

Tras ganar en la II Competición Universitaria de Manos Protésicas, el equipo Extremanus tiene otro objetivo en mente: dar el salto a la categoría reina, en la que las prótesis son utilizadas por pilotos con amputación transradial. Este año ha contado con la participación de ocho equipos de distintas universidades españolas. El ganador ha sido UJI-Hand, de la Universitat Jaume I. Daidalonic, de la Universidad Politécnica de Valencia, y ARM2u, de la Universidad Politécnica de Cataluña, han quedado en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Mano protésica creada por el equipo Extremanus

De cambiar de categoría, el equipo extremeño tendrá que introducir mejoras en el prototipo que ha desarrollado. "Si se da un paso más, hay que incluir algún elemento extra en el control, como un procesamiento adicional de señales", reconoce Francisco Romero. También deberá trasladarse a la Universidad Politécnica de Cataluña, elegida como sede de la tercera edición del campeonato universitario.