Ocho muertos en un bombardero de EE.UU. estrellado en California

Los ocho tripulantes del bombardero B-52 han muerto este lunes al estrellarse poco después de despegar de una base militar en el estado de California, según las Fuerzas Armadas.

Varias imágenes tomadas en el entorno de la base aérea, situada en el condado de Kern (unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles), muestran una gran columna de humo negro en el área donde se estrelló la aeronave.

De acuerdo con la Base Edwards de la Fuerza Aérea, los ocho tripulantes han perdido la vida durante un operativo rutinario, sin supervivientes.

El bombardero se estrelló poco después de despegar del aeródromo a las 11:20 hora local (19:20 hora peninsular española), explica la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

Los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del accidente y la instalación militar "facilitará más información a medida que esté disponible", han señalado.