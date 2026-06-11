El sector corchero busca relevo generacional con un ‘Manual para la obtención del carné de sacador/a de corcho’

Con el objetivo de conseguir relevo generacional en el sector, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, Cicytex, ha publicado junto al Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) un ‘Manual para la obtención del carné de sacador/a de corcho’, actividad que en España se concentra en Andalucía, Cataluña y Extremadura.

La publicación surge a raíz del proyecto Futurecork desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado con fondos europeos), con la finalidad de promocionar la bioeconomía en el sector corchero, y alcanzar su profesionalización, especialmente en el puesto de sacador.

El panorama del sector

En la actualidad, se estima que Extremadura cuenta con unas 100 cuadrillas dedicadas a la saca del corcho (y concentradas en pocas localidades, como San Vicente de Alcántara o Alcuéscar), cada una de las cuales está integrada de media por unos seis miembros. No todos ellos ejercen la función de sacador, con lo cual a la hora de la verdad apenas hay 200 en toda la región.

Al bajo número (que afecta a todas las funciones del sector corchero) se añade su edad, con unos 55 años de media, por lo que la mayoría tiene la jubilación laboral en el horizonte sin que exista relevo generacional fluido a la vista, lo que ya dificulta a las fincas encontrar personal para descorchar los alcornoques que lo requieren.

En esta dificultad para conseguir trabajadores es clave que la saca del corcho es una tarea que apenas se lleva a cabo unos dos meses al año: habitualmente dentro del período comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de agosto, aunque en el norte de Cáceres arranca un poco más tarde y se extiende hasta septiembre.

Precisamente, al ser de duración limitada, se requiere de varias campañas de descorche para que los empleados en la misma consigan una verdadera práctica. Hasta ahora, la formación de los que se incorporaban al sector corría a cargo exclusivamente de aquellos que ya lo venían ejerciendo, con una fórmula gremial, sin que exista una formación reglada.

01.33 min Cicytex publica el 'Manual para la obtención del carné de sacador/a de corcho'

Disponible en cinco idiomas

Para facilitar la adquisición de la formación necesaria, nace este ‘Manual para la obtención del carné de sacador/a de corcho’, cuya elaboración ha corrido a cargo de Raúl Lanzo Palacios, José Berdón Berdón y Ramón Santiago Beltrán, de Cicytex; y Rosa Ricart Margineda y Carles Lorca Carrillo, del CTFC; todos ellos especialistas en investigación y transferencia tecnológica en el ámbito forestal y suberícola.

En su primera parte, el Manual desglosa en qué consiste el descorche del alcornoque, de forma tradicional y con nuevas tecnologías, que incrementan el coste económico, pero facilitan la incorporación de mujeres (a día de hoy se trata de un sector muy masculinizado), como resaltan sus responsables.

A continuación, se presentan los aspectos que serán objeto de evaluación en aquellos que quieran obtener el carné de sacador/a de corcho que concede el Consejo Europeo de Capacidades Forestales y Ambientales (EFESC), y que está previsto que sea un requisito mínimo para descorchar en Cataluña y Andalucía. En este apartado del Manual, se detallan los riesgos que entraña la saca o las operaciones a ejecutar.

La publicación se completa con un glosario corchero, en el que se describen los términos del sector, incluidos los más específicos. Para posibilitar al máximo su alcance, el Manual está disponible en cinco idiomas: castellano, catalán, francés, portugués y árabe. Las distintas versiones se pueden descargar, de forma totalmente gratuita, aquí.