Manuel Ruiz, toda una vida dedicado a investigar, enseñar y fomentar la calidad en viticultura y enología

Si hay un nombre ligado a la gran evolución de la viticultura y la enología es el de Manuel Ruiz Hernández. En 1960, este madrileño comenzó a trabajar en la Estación Enológica de Haro. Y allí ha trabajado hasta su jubilación, pero su legado sigue muy presente en la forma de entender los vinos de Rioja. En la enológica, Manuel llegó a ser director. Fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito al trabajo

Un referente en la investigación y en trabajos científicos La enológica ha sido su espacio para investigar. Gracias a eso, ha podido publicar centenares de estudios científicos para revistas internacionales. Su pasión era el campo y el laboratorio. También ha ejercido de docente de agricultores a los que les ha enseñado nuevas técnicas para mejorar la producción y para elaborar vinos de calidad. Por eso destaca la labor didáctica y la libertad que siempre tuvo hasta su jubilación en la Enológica de Haro. El enólogo Manuel Ruiz en una viña TVE La Rioja Sobre la evolución del sector vitivinícola, Manuel califica la situación actual como un momento muy duro, aunque también recuerda que el mundo del vino ha vivido muchas crisis. La filoxera fue dramática y después, llegó el fatídico año 1985, cuando explotó el productivismo, el viñedo se multiplicó en cantidad y eso dañó la calidad. Manuel lo refleja todo en sus estudios y publicaciones científicas que se han convertido en libros de cabecera imprescindibles para estudiantes de enología y profesionales del sector. “Si traicionas las raíces, acabas traicionando al mercado“