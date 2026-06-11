Manuel Ruiz, toda una vida dedicado a investigar, enseñar y fomentar la calidad en viticultura y enología
- La trayectoria profesional de Manuel Ruiz está ligada a la evolución de la viticultura y la enología
- La Estación Enológica de Haro, ha sido su espacio para la investigación buscando nuevas técnicas para mejorar la calidad de los vinos
Si hay un nombre ligado a la gran evolución de la viticultura y la enología es el de Manuel Ruiz Hernández. En 1960, este madrileño comenzó a trabajar en la Estación Enológica de Haro. Y allí ha trabajado hasta su jubilación, pero su legado sigue muy presente en la forma de entender los vinos de Rioja. En la enológica, Manuel llegó a ser director. Fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito al trabajo
Un referente en la investigación y en trabajos científicos
La enológica ha sido su espacio para investigar. Gracias a eso, ha podido publicar centenares de estudios científicos para revistas internacionales. Su pasión era el campo y el laboratorio. También ha ejercido de docente de agricultores a los que les ha enseñado nuevas técnicas para mejorar la producción y para elaborar vinos de calidad. Por eso destaca la labor didáctica y la libertad que siempre tuvo hasta su jubilación en la Enológica de Haro.
Sobre la evolución del sector vitivinícola, Manuel califica la situación actual como un momento muy duro, aunque también recuerda que el mundo del vino ha vivido muchas crisis. La filoxera fue dramática y después, llegó el fatídico año 1985, cuando explotó el productivismo, el viñedo se multiplicó en cantidad y eso dañó la calidad. Manuel lo refleja todo en sus estudios y publicaciones científicas que se han convertido en libros de cabecera imprescindibles para estudiantes de enología y profesionales del sector.
“Si traicionas las raíces, acabas traicionando al mercado“
Su pasión, enseñar para conocer los vinos
Manuel Ruiz ha formado a muchos agricultores a los que siempre les ha inculcado la lógica. Hay que escuchar la opinión de los 'viejos' dice, porque ellos saben de poda, de plagas, de variedades de uva y de normas de producción. Y todo eso ha dado éxito al Rioja. Para este veterano enólogo, lo más importante es no traicionar las raíces, porque de lo contrario, también acabas traicionando al mercado.
Para él, Rioja necesita conservar su identidad y su calidad. Y eso pasa por conocer los vinos, las variedades y el terruño. Tiene claro que cada día se aprende algo. En sus más de 44 años de trayectoria profesional, Manuel siempre ha estado aprendiendo. Lo que nos da idea de su pasión por su trabajo.