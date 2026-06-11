El Hospital Virgen de las Nieves de Granada atiende a más de cien pacientes adultos con trastornos de conducta alimentaria al año

La anorexia y la bulimia son enfermedades que debutan en la adolescencia y, cada vez más, en la infancia. Sin embargo, en algunos casos, se extienden a la edad adulta. Hasta hace seis años, no existía ningún centro específico en Andalucía para tratar a pacientes adultos con esta enfermedad. Hoy en día hay dos centros completos: Uno de ellos es el Hospital Virgen de las Nieves de Granada que atiende a más de cien pacientes adultos con trastornos de conducta alimentaria al año.

Según el grado de gravedad, disponen de consultas externas, hospital de día e ingreso en hospitalización. El abordaje que se realiza es integral ya que los pacientes son atendidos por un equipo de psicólogos, endocrinos, nutricionistas, enfermeros y médicos.