El Hospital Virgen de las Nieves de Granada atiende a más de cien pacientes adultos con trastornos de conducta alimentaria al año
- Hasta hace seis años, no existía ningún centro específico en Andalucía para tratar a pacientes adultos con esta enfermedad
- En estos centros los pacientes son atendidos por un equipo de psicólogos, endocrinos, nutricionistas, enfermeros y médicos
La anorexia y la bulimia son enfermedades que debutan en la adolescencia y, cada vez más, en la infancia. Sin embargo, en algunos casos, se extienden a la edad adulta. Hasta hace seis años, no existía ningún centro específico en Andalucía para tratar a pacientes adultos con esta enfermedad. Hoy en día hay dos centros completos: Uno de ellos es el Hospital Virgen de las Nieves de Granada que atiende a más de cien pacientes adultos con trastornos de conducta alimentaria al año.
Según el grado de gravedad, disponen de consultas externas, hospital de día e ingreso en hospitalización. El abordaje que se realiza es integral ya que los pacientes son atendidos por un equipo de psicólogos, endocrinos, nutricionistas, enfermeros y médicos.
Reclaman centros específicos en cada provincia
Con todo, aún queda mucho trabajo por hacer. Desde la Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria de Andalucía piden una red asistencial con centros específicos en todas las provincias andaluzas ya que, aseguran, muchos pacientes dejan de acudir a los tratamientos porque les es inviable asistir cada día a un hospital de día de otra provincia.
También lamentan que, con el paso a la mayoría de edad, las familias quedan desplazadas y desasistidas. Reclama un papel más activo de las familias en el tratamiento de los pacientes.