Evacúan la sede del Pentágono tras detectarse un incidente con "materiales peligrosos"

Los bomberos investigan un incidente con materiales peligrosos en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos junto a Washington, que ha llevado al cierre del edificio y a la evacuación de personas de varios pisos, según han informado fuentes oficiales del condado de Arlington y la agencia Reuters.

"Las unidades de ACFD, incluida nuestro Equipo de Materiales Peligrosos, están operando actualmente en el Pentágono en apoyo al Equipo de Materiales Peligrosos de PFPA durante un incidente de materiales peligrosos", ha indicado el servicio de bomberos y rescate de Arlington en X.

Según información de la CNN citada por la agencia Reuters, el edificio ha sido cerrado y se ha evacuado a personas de varios pisos. Los equipos de emergencia llevaban máscaras antigás y trajes de protección química.

"El Pentágono cuenta con sistemas sofisticados para garantizar la seguridad del edificio y sus ocupantes. Estos sistemas han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su gravedad", ha especificado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un correo electrónico.

"El Departamento está aplicando los protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada. Los equipos de respuesta están listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio", se ha añadido.

El edificio del Pentágono, atacado durante los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, es uno de los edificios de oficinas más grandes del mundo.