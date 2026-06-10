Las comunidades autónomas creen que se ha perdido una oportunidad en la reunión con la ministra de Sanidad

La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha finalizado sin lograr un acuerdo para reformar el estatuto marco de los médicos. Los consejeros y consejeras de Salud y Sanidad han acusado a la ministra Mónica García de no escuchar a los profesionales, a los sindicatos y a las comunidades autónomas. Y consideran que se ha perdido una oportunidad para avanzar en este conflicto que es motivo de huelgas de una semana todos los meses. Unos paros que aumentan las listas de espera en las comunidades autónomas.

La ministra de Sanidad, por su parte, ha asegurado que el Gobierno ya ha incorporado al anteproyecto del estatuto marco todas las reivindicaciones de los médicos que corresponden al ámbito estatal. Ha pedido a las comunidades que se comprometan con las demandas que dependen de sus competencias.

Unidad de las comunidades autónomas Al final de la reunión, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha asegurado que las comunidades autónomas han ido unidas para defender a los pacientes y a los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Y que lo hacen con voluntad de trabajar para resolver los problemas que sufren los ciudadanos. Unos problemas, ha dicho Martínez, generados por el ministerio de Sanidad, por no saber llegar a un consenso. De hecho, en vísperas de la reunión de la interterritorial, todas las comunidades, salvo Cataluña cuya consejera está de baja, alcanzaron un acuerdo. En él le urgen a la ministra a reabrir un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo sobre el estatuto marco, cuya aprobación, modificación y desarrollo, dice el texto, corresponde en exclusiva al ministerio de Sanidad.