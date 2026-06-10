Las comunidades autónomas creen que se ha perdido una oportunidad en la reunión con la ministra de Sanidad
- Los consejeros reprochan a la ministra que no escuche las propuestas para avanzar en el estatuto marco
- Mónica García asegura que el Gobierno ya ha incorporado las reivindicaciones que son de su competencia
La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha finalizado sin lograr un acuerdo para reformar el estatuto marco de los médicos. Los consejeros y consejeras de Salud y Sanidad han acusado a la ministra Mónica García de no escuchar a los profesionales, a los sindicatos y a las comunidades autónomas. Y consideran que se ha perdido una oportunidad para avanzar en este conflicto que es motivo de huelgas de una semana todos los meses. Unos paros que aumentan las listas de espera en las comunidades autónomas.
La ministra de Sanidad, por su parte, ha asegurado que el Gobierno ya ha incorporado al anteproyecto del estatuto marco todas las reivindicaciones de los médicos que corresponden al ámbito estatal. Ha pedido a las comunidades que se comprometan con las demandas que dependen de sus competencias.
Unidad de las comunidades autónomas
Al final de la reunión, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha asegurado que las comunidades autónomas han ido unidas para defender a los pacientes y a los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Y que lo hacen con voluntad de trabajar para resolver los problemas que sufren los ciudadanos. Unos problemas, ha dicho Martínez, generados por el ministerio de Sanidad, por no saber llegar a un consenso.
De hecho, en vísperas de la reunión de la interterritorial, todas las comunidades, salvo Cataluña cuya consejera está de baja, alcanzaron un acuerdo. En él le urgen a la ministra a reabrir un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo sobre el estatuto marco, cuya aprobación, modificación y desarrollo, dice el texto, corresponde en exclusiva al ministerio de Sanidad.
Oferta de Osakidetza a los médicos
Osakidetza ha ofrecido 70 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los médicos. Una cantidad que es insuficiente y que llega tarde para el Sindicato Médico de Euskadi. Esta central exige al Gobierno Vasco que mejore la gestión de la Atención Primaria y el complemento autonómico. Recuerda que la plantilla de médicos en Osakidetza es muy ajustada y critica los sueldos que se ha ahorrado la sanidad pública vasca. El Sindicato Médico pide al ministerio de Sanidad formar parte de la negociación del estatuto marco. También pide disculpas a los pacientes, pero asegura que la huelga la hacen también por ellos, porque “nadie quiere tener un médico agotado”.
A la huelga de médicos en Euskadi se suma ahora la de matronas en el hospital de Cruces y la OSI Barrualde, que pararán nueve días a partir del próximo día 17. Denuncian que la falta de profesionales es estructural y que ello redunda en una peor calidad en la atención a las mujeres. Recuerdan que tienen que atender no solo embarazos y partos, sino también a víctimas de agresiones sexuales y abortos. Aseguran que están "extenuadas". Y no piden, dicen, un aumento de plantilla. Sino que se cubran las plazas estipuladas.