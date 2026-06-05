VI Caminata por y para la igualdad en Melilla

Alrededor de 300 escolares de los colegios de primaria de la ciudad de Melilla han participado en la VI Caminata por y para la igualdad. El colegio Hipódromo de Melilla ha sido un año más quien ha organizado el evento al que ha acudido con todo su alumnado. El resto de centros de primaria de la ciudad autónoma se ha sumado a la caminata aportando 8 alunnos cada centro. El trayecto ha discurrido desde el Colegio Hipódromo hasta la Plaza Multifuncional de Melilla, un paseo de un kilómetro y medio al que se han ido sumando otros centros. El objetivo de esta caminata es plantar la semilla de la igualadad desde edades tempranas.

El evento central se ha celebrado en la Plaza Multifuncional Tras la caminata los alumnos han disfrutado de actuaciones, de música y de teatro. Todo en un ambiente festivo y reivindicativo con el objetivo de fomentar la igualdad y de esta forma prevenir la violencia sobre las mujeres y evitar el bulling en los centros educativos. Tras los parlamentos del profesorado, los alumnos y alumnas han disfrutado de performances y de música. Además los alumnos han representado una obra de teatro que trata del discurrir de la vida de una niña hasta que es adolescente y en la que va descubriendo todas las desigualdades sociales que tiene que ir superando en su día a día.