La jueza de El Bocal apunta a Costas y exime de responsabilidad a Dragados

La instructora de la causa abierta tras la muerte de seis jóvenes al romperse una pasarela en El Bocal, en Santander, ha rechazado dirigir la acción penal contra la empresa que proyectó ese paso e insiste en que la obligación de mantener esa infraestructura era de la Demarcación de Costas.

En un nuevo auto, dictado el 2 de junio, la magistrada rechaza la petición del Ayuntamiento de Santander de que dirija la acción penal contra la empresa que proyectó y construyó la pasarela, porque afirma que "no consta que la ejecución material de la obra se hubiera apartado de las determinaciones contenidas en el proyecto aprobado".

Además, inadmite la solicitud de la Demarcación de Costas que pidió que se requiriera al Ayuntamiento más documentación para analizar quién era responsable del mantenimiento de la pasarela.

La magistrada señala que el auto que dictó en marzo, 20 días después del suceso que llevó a la muerte de seis jóvenes y provocó heridas a otra chica, "resolvió de forma expresa la cuestión relativa a la atribución de las obligación de conservación y mantenimiento de la pasarela".

"Tales obligaciones correspondían a la Demarcación de Costas en Cantabria, declarándose asimismo su responsabilidad civil. Se acordó de igual forma dirigir la acción penal frente a quienes ostentaban responsabilidades técnicas en el ámbito de dicho organismo, con exclusión de cualquier responsabilidad atribuible al Ayuntamiento de Santander", reitera la juez.

Y añade que la petición de Costas "no se sustenta en la aparición de hechos nuevos ni elementos probatorios sobrevenidos de imposible conocimiento", por lo que rechaza esa solicitud de este organismo, cuyo responsable, José Antonio Osorio, así como dos de sus funcionarios declararán mañana, viernes, ante esa instructora.

"Permitir en este momento procesal la reapertura de dicha controversia, sin base fáctica novedosa que lo justifique, introduciría una incertidumbre incompatible con la necesaria coherencia y ordenación de la instrucción", concluye.

La magistrada recuerda que la resolución del 23 de marzo de 2026, por la que acordó dirigir la acción penal contra Osorio y los otros dos funcionarios de Costas, es firme, no fue recurrida, y declara a ese organismo posible responsable civil del siniestro.