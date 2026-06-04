La Fiscalía archiva la causa de las vacunas caducadas en el País Vasco al no acreditarse daño a los niños

La Fiscalía del País Vasco ha archivado la causa de las vacunas caducadas administradas en la sanidad vasca a más de 250 personas, la mayoría bebés, al no acreditarse daño a quienes se les administró la dosis fuera de fecha.

Las personas que recibieron los sueros caducados en el Servicio Vasco de Salud no han tenido ninguna consecuencia lesiva, por lo que se archivan las diligencias de investigación abiertas.

El Gobierno autonómico ya había afirmado que esta situación no provocó "ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso". Osakidetza (sanidad vasca) confirmó en un comunicado los hechos en enero y detalló que estas dosis se habían administrado en 12 Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs) de las 13 que hay en Euskadi, es decir, en casi todo el territorio.

Tras conocerse los hechos, que denunció EH Bildu, la asociación El Defensor del Paciente presentó el pasado mes de enero un escrito en la Fiscalía ante lo que consideraba una "negligencia grave de naturaleza penal", informa Efe. A su juicio, lo acontecido no podía calificarse de error "sino negligencia y/o falta de cuidado".

Sin embargo, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha acordado ahora el archivo de las diligencias investigación -sin posibilidad de recurso- en un escrito firmado el pasado 21 de mayo.