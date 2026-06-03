Decenas de migrantes malienses vuelven a las calles de Vitoria

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido que el Gobierno Vasco "hace sus deberes" a la hora de atender a las personas procedentes de Mali que se encuentran en las calles de Vitoria-Gasteiz a la espera de tramitar sus peticiones de asilo, pero ha recordado que la gestión de estas solicitudes es una competencia estatal.

Melgosa, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido de esta forma a la presencia, en las calles de Vitoria-Gasteiz, de personas que huyen del conflicto bélico en Mali y que se encuentran a la espera de tramitar sus solicitudes de asilo, una situación que se prolonga desde el pasado verano.

01.28 min Malienses vuelven a la calle de Vitoria

La consejera ha destacado que el Gobierno Vasco "actúa y ha actuado desde el primer momento" para, en el ámbito de sus competencias, ofrecer atención a estas personas. "Nosotros hacemos nuestros deberes", ha subrayado.

No obstante, ha recordado que la tramitación de las solicitudes de asilo es una competencia del Ejecutivo central, por lo que ha reiterado su emplazamiento al Estado para que introduzca cambios organizativos que permitan agilizar la tramitación de estas peticiones.