Arranca la PAU en Galicia con la Generación del 98 y el nuevo disco de la cantante Rosalía

Un total de 13.441 estudiantes gallegos -495 jóvenes más que el año pasado- arrancaron este martes el primero de los tres días de las pruebas PAU 2026. Unos exámenes que este año han endurecido los controles de seguridad para evitar posibles fraudes, como arcos de seguridad.

Rosalía se cuela en el examen

La cantante Rosalía y su disco ‘Lux’ se han colado este año en el primero de los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en Galicia, ya que ha sido el tema sobre el cual los alumnos y alumnas han tenido que realizar un comentario de texto en la prueba de Legua Castellana y Literatura. El texto que ha caído ha sido el publicado por María de la Pau Janer en el periódico La Vanguardia, con fecha del 13 de noviembre de 2025; una reseña que relaciona la sensación de vacío y la búsqueda de espiritualidad con la publicación de ‘Lux’, el último álbum de la cantante Rosalía.

Una de las primeras en salir de la prueba, María Domínguez, que viene del IES Pobra do Caramiñal, ha comentado a EFE que el tema del texto «molaba», pero que era «algo complicado».

«Relacionaba la sensación de vacío de la sociedad actual y el sentimiento de no pertenecer a ningún sitio con el álbum de Rosalía. Es un tema del que gusta hablar, pero resultaba algo complicado porque era algo filosófico», ha declarado.

A María le «valía» con aprobar y ha asegurado que, en general, el examen ha sido «sencillo». Ya descartada la opción de estudiar Medicina, debido a la alta nota de corte, su idea es realizar un ciclo de Radioterapia y Dosimetría en A Coruña.