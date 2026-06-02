30 años del ascenso del Extremadura a Primera, el éxito de un equipo unido liderado por Josu Ortuondo
- El 2 de junio de 1996 el equipo de Almendralejo subió a Primera con un gol de Pepe Tirado
- RTVE Extremadura ha reunido a los protagonistas del ascenso para rememorar la hazaña
Esta es la historia de un partido, un ascenso y una celebración. Nada nuevo. Ocurre todos los años como las estaciones o la Navidad. Si acaso puede tener algunos detalles particulares.
El día 2 de junio de hace 30 años el Extremadura ascendió por primera vez a primera división. Almendralejo tenía entonces 25.000 habitantes. RTVE Extremadura ha reunido a quienes lo hicieron posible.
La clave, el gol de Pepe Tirado
El Extremadura pasó en seis años de Tercera a Primera División, gracias a un golazo de Pepe Tirado en el Carlos Belmente de Albacete. Fue un logro de un grupo humano en el que todos eran “muy amigos y que empujaban de la misma manera”, según el propio Tirado.
Al frente, el liderazgo de Josu Ortuondo que recuerda cómo el partido, que se siguió en directo en la distancia en toda Extremadura gracias a Televisión Española, lo vivieron en Albacete “como una comunión de alegría, porque todos se mezclaron allí en uno”.
La celebración sobre el césped del Carlos Belmonte continuó en el vestuario de Albacete con el baño del presidente Pedro Nieto incluido. Y a 500 kilómetros de distancia, en Almendralejo, los seguidores lo celebraban en la Fuente de las Ranas.
“Un grupo humano tremendo liderado por Josu Ortuondo“
Otro de los artífices del ascenso, Pedro José, destaca también que se consiguió gracias a “un grupo humano tremendo”, liderado por un entrenador, Josu Ortuondo, que “convencía de todo lo que les decía”.
El inicio, el gol de Manuel en la ida
El ascenso se empezó a fraguar en la ida con el gol de Manuel ante 6.000 seguidores en el antiguo Francisco de la Hera, quien también apunta al grupo como motor del éxito: “ese grupo de jugadores ambiciosos con muchas ganas, con capacidad para no tener miedo a ninguna competición”.
El Extremadura es el primer equipo en subir a Primera en una ciudad con menos habitantes. “Almendralejo tenía entonces entre 24.000 y 25.000 habitantes. No hay ningún parangón”, remarca Juan Francisco Sánchez, periodista de Almendralejo que seguía al equipo.
Un estadio de Primera levantado en tres meses
Entre las numerosas consecuencias de aquel ascenso, la más visible fue la mejora de las instalaciones del equipo azulgrana. El estadio Francisco de la Hera pasó de Tercera a Primera con turnos de obra de mañana, tarde y noche.
Fue el resultado de una promesa del entonces Presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al presidente del club, Pedro Nieto. “Me había prometido que si el Extremadura ascendía harían un campo con un importe similar al que habían hecho en Mérida”, recuerda Nieto, que en la noche del ascenso recibió la llamada de Rodríguez Ibarra en la que le ratificó su promesa.
El estadio Francisco de la Hera fue demolido y en tres meses se levantó uno nuevo en el mismo lugar con 14.000 asientos.