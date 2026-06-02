30 años del ascenso del Extremadura a Primera, el éxito de un equipo unido liderado por Josu Ortuondo

Esta es la historia de un partido, un ascenso y una celebración. Nada nuevo. Ocurre todos los años como las estaciones o la Navidad. Si acaso puede tener algunos detalles particulares.

El día 2 de junio de hace 30 años el Extremadura ascendió por primera vez a primera división. Almendralejo tenía entonces 25.000 habitantes. RTVE Extremadura ha reunido a quienes lo hicieron posible.

La clave, el gol de Pepe Tirado El Extremadura pasó en seis años de Tercera a Primera División, gracias a un golazo de Pepe Tirado en el Carlos Belmente de Albacete. Fue un logro de un grupo humano en el que todos eran “muy amigos y que empujaban de la misma manera”, según el propio Tirado. Al frente, el liderazgo de Josu Ortuondo que recuerda cómo el partido, que se siguió en directo en la distancia en toda Extremadura gracias a Televisión Española, lo vivieron en Albacete “como una comunión de alegría, porque todos se mezclaron allí en uno”. La celebración sobre el césped del Carlos Belmonte continuó en el vestuario de Albacete con el baño del presidente Pedro Nieto incluido. Y a 500 kilómetros de distancia, en Almendralejo, los seguidores lo celebraban en la Fuente de las Ranas. “Un grupo humano tremendo liderado por Josu Ortuondo“ Otro de los artífices del ascenso, Pedro José, destaca también que se consiguió gracias a “un grupo humano tremendo”, liderado por un entrenador, Josu Ortuondo, que “convencía de todo lo que les decía”.

El inicio, el gol de Manuel en la ida El ascenso se empezó a fraguar en la ida con el gol de Manuel ante 6.000 seguidores en el antiguo Francisco de la Hera, quien también apunta al grupo como motor del éxito: “ese grupo de jugadores ambiciosos con muchas ganas, con capacidad para no tener miedo a ninguna competición”. El Extremadura es el primer equipo en subir a Primera en una ciudad con menos habitantes. “Almendralejo tenía entonces entre 24.000 y 25.000 habitantes. No hay ningún parangón”, remarca Juan Francisco Sánchez, periodista de Almendralejo que seguía al equipo.