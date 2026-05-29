‘Todos somos Lucas’, y el 26 de junio se demostrará

Lucas es un niño de Valladolid muy especial. Nació con una enfermedad rara que aún no se ha diagnosticado, y desde el primer momento la vida de su familia dio un giro de 180 grados.

Sus padres se volcaron con él e intentan que no le faltara de nada. Sin embargo, son muchas y muy costosas sus necesidades. Por ello, la empresa tecnológica Tools (en la que trabaja su padre David), con sede en Boecillo (Valladolid), ha organizado una cena benéfica para el próximo 26 de junio. Asistir costará 75 euros, y el 100% de lo recaudado irá destinado a adquirir el material ortopédico que necesita Lucas para mejorar su calidad de vida. Entre otras cosas, ayudará a costear una cama articulada, una silla nueva o una grúa para ayudar a cargar con su peso.

Un apoyo “desbordado” Cuenta Clemente Sierra, socio de la empresa Tools, que “desde el primer momento la gente se ha volcado" con el caso de Lucas. A falta de un mes para que se celebre la cena, el objetivo de los fondos que se plantearon se han cubierto por encima del 70%. También comenta sorprendido que están recibiendo "muchas llamadas de todas partes de España" para preguntar cómo pueden ayudar. Por ello se ha habilitado una fila 0, en la web www.todossomoslucas.org. Gracias a ello, las personas que estén interesadas en aportar su granito de arena, pueden hacerlo sin necesidad de desplazarse a Valladolid para asistir a la cena. Además muchas empresas locales han aportado recursos económicos e ingredientes de forma desinteresada, para completar un menú que desde la organización, aseguran que va a ser muy completo. El cierre de la gala vendrá con música en directo, aunque de momento, no se ha desvelado qué grupos participarán en el concierto.