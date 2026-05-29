Los Premios Academia de la Moda Española se agrandan: todos los nominados de su tercera edición

Los Premios Academia de la Moda Española van a cumplir tres años en 2026 y no dejan de crecer. Organizados por la Fundación Academia de la Moda Española y RTVE acaban de anunciar sus nominados para su III edición, que tendrá lugar en el Gran Teatro Príncipe Pío el 30 de junio en una gala presentada por Jesús Vázquez, según ha desvelado la organización, que ha detallado que la nueva sede permitirán más invitados a la ceremonia.

Desde la biblioteca del Museo del Traje CIPE, Rafael Muñoz, periodista de TVE y miembro de la Academia de la Moda Española, y Susana Cruz, fundadora y directora creativa de SUMA CRUZ, Mejor Colección de Calzado, Joyería y Complementos en 2024, han sido los encargados de comunicar los finalistas de cada categoría, en un acto en el que también ha estado presente Juan Duyos y Sergio Álvarez, presidente y director de la Fundación Academia de la Moda Española (FAME), y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Pepa Bueno, vicepresidenta de FAME, y los patronos Modesto Lomba y Alejandra Caro han asistido en calidad de invitados.

Entre las 13 categorías, hay cuatro nominaciones para RTVE: Rafael Muñoz (doblemente nominado en la categoría Embajador de la Moda Española y en la de Impulso y Difusión de la Moda Española por el documental David Delfín. Muestra tu herida), el programa de TVE Flash Moda, y Nieves Álvarez.

Un reconocimiento al mundo creativo y empresarial de la moda Los Premios Academia de la Moda Española valoran las trayectorias y otros aspectos creativos, empresariales y técnicos de todo el universo de la moda de nuestro país. ."Estamos muy contentos con la evolución y acogida que están teniendo los Premios Academia de la Moda Española entre todos los compañeros de profesión. En 2026, nuestra apuesta era fomentar su consolidación y crecimiento, y antes de su celebración, podemos afirmar que el objetivo se ha cumplido. El sector abraza el evento, tal y como demuestra el alto número de inscripciones recibidas", ha afirmado Juan Duyos. El trofeo entregado a los ganadores es un guiño y recuerdo a Cristóbal Balenciaga: una escultura creada por Helena Rohner inspirada en el movimiento de los tejidos y en los sombreros y tocados del modista vasco. Concretamente, la diseñadora tomó como referencia uno de sus icónicos tocados de novia. Las trece piezas artesanales están realizadas en cerámica y descansan sobre una base de nogal español. La gala se emitirá en directo desde las 22:00 horas en La 2, TVE Internacional y RTVE Play. Además, en RTVE Play, los periodistas Elena S. Sánchez y Rafael Muñoz presentarán a pie de alfombra roja un programa especial previo con entrevistas a los nominados e invitados.

Nominados Premios Academia de la Moda Española

Altas Artesanías aplicadas a la Moda · Atelier Mariana Barturen por ‘Atelier de flores’ · Corina Haute Couture Embroidery School por ‘Atelier de Bordado Lunéville de alta costura y primera escuela profesional en España’ · Las Hilanderas, El Paso por ‘Artesanía de la seda’ · Taller de bordados Paquili por ‘Arte y moda’ · Toni Pons por ‘El oficio en la producción artesanal de alpargatas’

Embajador de la Moda Española · Fundación Museo Cristóbal Balenciaga · Modaes · Nieves Álvarez · Rafael Muñoz · SModa – El País

Impulso y Difusión de la Moda Española · Barcelona Bridal Fashion Week · Documental 'David Delfín. Muestra tu herida' · Flash Moda - TVE · Gran Canaria Swim Week · Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Mejor Colección · Acromatyx por ‘8’ · Carlota Barrera por ‘From the body´s edge’ · Devota & Lomba por ‘Colección Museo Arqueológico Nacional’ · Isabel Sanchís por ‘Spring Summer 2026’ · Juan Vidal por ‘Me quiere, no me quiere’ · Simorra por ‘Raíces FW 25/26’

Mejor Colección de Calzado y Marroquinería · Castañer por ‘Colección primavera verano 2026’ · Hispanitas por ‘Colección SS 2026’ · Malababa por ‘Inside The Painting’ · Pedro García por ‘Essentia, 100 años de Pedro García’ · Tissa Fontaneda por “The English Patient”

Mejor Colección de Joyería y Accesorios · Beatriz Palacios por ‘Gentlewoman’ · Helena Rohner por ‘Primavera verano 2026’ · Isabel Guarch por ‘Reial’ · Isidoro Hernández Joyas por ‘Con las manos no se come’ · Joyería Grassy por “Gran Vía de Grassy” · Juanjo Oliva por ‘Colección Mó x Oliva 25’

Mejor presentación: Desfile · Duyos por ‘El desfile Wonderland’ · Isabel Sanchís por ‘El desfile de la colección Spring Summer 2026’ · Juan Vidal por ‘El desfile de la colección Me quiere, no me quiere’ · Juana Martín por ‘El desfile de la colección Identidad’ · Pedro del Hierro por ‘El desfile de la colección La Gran Metrópoli by PDH’

Mejor presentación: Nuevos formatos · Carlota Barrera por ‘A half-tied tie’ · Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM - UPM) por ‘CSDMM Fashion Awards 2025’ · Juan Vidal por ‘Le Théâtre des Souliers’ · Naranjo y ManéMané por ‘Naranjo + ManéMané’ · Paris64 por ‘Experiencia inmersiva alta artesanía de Paris/64’

Mejor Proyecto Empresarial · Flabelus · Lola Casademunt · Rosa Clará · Silbon · Simorra

Sostenibilidad e Innovación · Moda re- por ‘Proyectos Moda re- 2025’ · Moisés Nieto por ‘Spring Summer Denim’ · Pyratex por ‘Pyratex solea - Nueva cadena de suministro del algodón español’ · Sepiia por ‘Hitos Sepiia en 2025’ · Silbon por ‘Silbon Second Life’