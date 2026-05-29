Álex Grijelmo, periodista y escritor, candidato a la silla 'o' de la RAE

El Pleno de la Real Academia Española (RAE) celebrado este jueves ha proclamado la candidatura del periodista y escritor Álex Grijelmo para ocupar la silla 'o' tras el fallecimiento del académico Antonio Fernández de Alba el pasado 7 de mayo de 2024.

Las normas de ingreso establecen que las candidaturas deben estar avaladas por tres académicos. En este caso, Juan Luis Cebrián, José Antonio Pascual y Salvador Gutiérrez Ordóñez, según ha informado la RAE.

La lectura de los elogios y méritos se efectuará en el pleno fechado para el próximo 4 de junio, y la votación, el 11 de junio. Será secreta, como establecen los estatutos, y debe alcanzarse, al menos, la mayoría absoluta de los votos.

36.18 min Un país para leerlo - Entrevista a Álex Grijelmo

Creador de libros de estilo y apasionado por el idioma español Grijelmo (Burgos, 1956) ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el diario 'El País', con cargos como redactor jefe de las áreas de Madrid, Sociedad y Deportes, y fue el responsable del libro de estilo de este medio. Ha sido director periodístico de la cadena de periódicos locales y regionales del grupo Prisa, director general de Contenidos de Prisa Internacional y desde 2018 dirige la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Entre 2004 y 2012 fue presidente de la Agencia EFE y, desde este cargo, impulsó la creación de la Fundación del Español Urgente en 2005. Es autor de numerosos libros sobre el lenguaje, como El estilo del periodista (1997), Defensa apasionada del idioma español (1998) y El genio del idioma (2004).