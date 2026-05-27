Sanguijuelas del Guadiana donan 11.500 euros a la Banda de Música de Casas de don Pedro

Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba, miembros de Sanguijuelas del Guadiana, donan 11.500 euros a la Banda Municipal de Música de Casas de don Pedro, su pueblo natal. Lo hacen como muestra de agradecimiento porque esta agrupación les ayudó a mejorar su formación en el mundo de la música. El propósito ahora de la banda es destinar este dinero a comprar nuevos instrumentos y actualizar los uniformes de sus componentes.

Fueron excelentes alumnos de la banda

Juan Mora Mora, director de la banda municipal, reconoce que en parte no le sorprendió la donación de Sanguijuelas porque “ellos saben”, dice, “lo que es empezar desde cero y a partir de ahí sé que son conscientes de lo importante que es apoyar proyectos musicales que siguen vivos en el pueblo”. Cuando los miembros de Sanguijuelas tocaban en la banda municipal, Juan Mora era el profesor de viento y madera. Recuerda que eran excelentes alumnos. “Víctor”, señala, “tocaba el saxofón, hacía los solos y desde pequeño le sacaba unos sonidos exquisitos y muy dulces. Carlos tocaba la batería desde los nueve años, era un renacuajo y se animaba a interpretar temas de rock que no exagero”, añade, “están al nivel de lo que ahora se puede escuchar en sus discos”.

También alaba la forma en que Juan se defendía con los timbales y la percusión. Y remacha, “eran muy buenos alumnos, la verdad”. El director de la banda municipal confiesa que no esperaba que Sanguijuelas del Guadiana pudiera llegar a tener un éxito tan rápido y rotundo. “Admito”, asegura, “que podían tener una cierta carrera en la música, pero a este nivel, no. Y lo que es mejor, siguen creciendo y no sabemos hasta dónde seguirán subiendo”.

Coincide con él Rocío Gonzalo Arroba, que toca en la formación local. Reconoce que el agradecimiento de Casas de don Pedro por la donación es sincero y total. “El detalle no es que la cantidad sea mayor o menor”, indica, “el detalle es que nos llevan en el corazón, que no tenían ninguna necesidad de tener este gesto con nosotros porque han sacrificado muchas horas de su tiempo”, continúa, “y ese sacrificio merecía todo el reconocimiento musical, pero también económico que están cosechando.” Y explica que la actitud de ellos demuestra que se identifican plenamente con el pueblo que les vio nacer. “En muchos conciertos,” prosigue, “hablan con orgullo de Casas de Don Pedro y hacer bandera de un pueblo de la Siberia extremeña con apenas 1.300 habitantes, nos llena a la vez también a nosotros de orgullo y nos anima a que la banda municipal continúe su andadura si cabe con más entusiasmo.”