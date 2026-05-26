El precio del alquiler baja un 7% en Navarra desde que se declaró la Zona de Mercado Tensionado

El Gobierno de Navarra declaró oficialmente en mayo del pasado año 21 municipios como Zona de Mercado Tensionado, siendo la segunda comunidad en poner en marcha esta medida favorecer el acceso a la vivienda. Dos meses más tarde, en julio de 2025, entró en vigor la limitación de precios de los alquileres para nuevos contratos en las viviendas ubicadas en alguno de estos municipios.

Los precios bajan un 7% Desde entonces, el precio medio de los nuevos contratos de alquiler en las zonas tensionadas se ha reducido un 7%, según los datos que ha hecho públicos este martes la consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro. Según estos datos, el precio del alquiler medio de los nuevos contratos en el primer trimestre de 2026 es de 778,3 euros por vivienda en las ZMT, lo que supone un descenso del 1,8% respecto al trimestre anterior y del 2% interanual.

Balance “más que positivo” del Gobierno Desde la consejería de Vivienda se valoran positivamente estas cifras, un balance que "no puede ser más que positivo", ha dicho Alfaro, en referencia a ese “leve descenso” de los precios. En este sentido, Alfaro ha recordado que la medida no ambiciona reducir drásticamente los precios: La limitación de precios no está diseñada para rebajar de forma escandalosa los precios, la medida nace para contener, es decir, que la sangría no vaya a más”.

Descenso “leve” en la oferta Otra de las cuestiones que preocupa es si la oferta de alquileres está bajando, si hay menos pisos en alquiler como consecuencia de las regulaciones. Los datos apuntan a un leve descenso en la oferta: en el primer trimestre de 2026 se firmaron 951 contratos, lo que supone un 0,5% menos que en el trimestre anterior. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, el descenso sí es algo más acusado, ya que entonces se firmaron 1.135 contratos.