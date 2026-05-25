La historia de Toledo a través del teatro: una ruta por la ciudad para conocer al 'Da Vinci español'

"¿Os suena de algo Juanelo Turriano?". Es la frase mágica que pronuncia Mónica Gómez para despertar a un público recién llegado a la plaza de Zocodover en Toledo. Quizá en todas las rutas que ha hecho solo una o dos personas han respondido afirmativamente porque lo cierto es que la mayoría la mira buscando respuesta en sus ojos. Esta guía turística e historiadora procedente de Toledo no tiene la réplica: para resolver la incógnita invoca al propio Juanelo, que regresa a la vida encarnado en la piel del actor Emilio Samino.

El grupo Toledo Errante, formado por Gómez y Samino, es un proyecto sociocultural que propone una forma diferente para acercarse al patrimonio de Toledo. A través de rutas teatralizadas, descubren la historia de la ciudad y de personajes históricos más desconocidos, como Juanelo Turriano, el relojero de Carlos V, bautizado como el Da Vinci castellano por inventar un artificio que elevaba el agua del Tajo hasta lo más alto de la ciudad, el Alcázar de Toledo. Los grupos que asisten a las rutas están formados, habitualmente, por un máximo de 30 personas.

Durante dos horas, realizan varias paradas. "Como localizaciones hay ocho puntos, donde hacemos ocho paradas. Viajamos desde nuestro siglo y viajamos hasta el siglo XII, pasando por el siglo XIV y el siglo XVII", explica Gómez. La ruta parte desde la plaza de Zocodover y pasa por puntos emblemáticos como el Alcázar, el Teatro de Rojas y el Pozo Amargo.

Una maleta llena de licencias teatrales La capital regional se convierte en escenario y los rincones más escondidos de las calles, en bambalinas, porque es allí donde Emilio se cambia de vestuario "hasta cinco o seis veces. Damos vida a diferentes personajes como el marqués de Villena, Fernando del Pozo Amargo... Algunos forman parte de las leyendas más conocidas de Toledo", cuenta. Para resucitar a otros, necesita únicamente sus manos y aclararse la voz, como en el caso de La Diablesa, un títere que representa a una famosa hechicera del siglo XVI. La Diablesa de Toledo y el esqueleto, que representa a la mujer fallecida del marqués de Villena, son algunos de los objetos que lleva Emilio en la maleta. La ropa y los títeres van, como en cualquier viaje, en una maleta, la acompañante inseparable de Emilio. En el equipaje también se esconden objetos ficticios que forman parte del relato. "Si hay algo importante en la mochila de Juanelo Turriano es un artificio, una licencia teatral, para poder traerle al presente y que el grupo viaje al pasado: la máquina del tiempo. Basándonos en el genio que era Juanelo y en esta licencia que te da el teatro hemos inventado este artificio, el cual le permite viajar hasta el siglo XXI, pero esta máquina da fallos, hay un mínimo riesgo de desaparición... Y él es un genio muy importante como para desaparecer, así que necesita ayuda. Esa ayuda se la da Mónica, guiándolo a través de la historia, y el público que participa. Así, puede volver a su siglo", relata. "No trabajamos con cuarta pared. Si alguien estornuda o le suena el teléfono... lo incorporamos a la obra", confiesa Mónica entre risas. "Así el público se siente que forma parte del viaje", apunta. Es precisamente esa la clave de sus rutas, que existe un hilo conductor para que, más que una ruta llena de paradas, todo sea un viaje.