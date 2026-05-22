Zamora redobla su pulso por el tren: nueva protesta el domingo ante el "aislamiento" ferroviario.

La indignación por la modificación de horarios ferroviarios en la provincia de Zamora no cesa y los vecinos volverán a las calles este fin de semana. La asociación AUSAVE Zamora ha convocado a los zamoranos el próximo domingo, 24 de mayo, a las 12:00 horas en la plaza de la Subdelegación del Gobierno. El objetivo de la concentración es reclamar frente a las autoridades un servicio digno adaptado a las necesidades de la provincia que, denuncian, no puede seguir perdiendo oportunidades mientras la alta velocidad se limita a atravesar su territorio.

Bajo la premisa de que "el derecho a quedarse no es un privilegio, es una necesidad para que los pueblos sigan vivos", los vecinos exigen revertir la supresión de servicios que "condenan a la provincia al aislamiento". Piden la implantación de un "verdadero tren madrugador" que permita estar en Madrid antes de las 8:00 horas, ya que con las conexiones actuales los trabajadores llegan a sus puestos cerca de las 10:00 de la mañana, algo que denuncian como inviable. A la falta de opciones a primera hora, se suma ahora la supresión del tren de 'vuelta a casa'. Reclaman la adaptación de los horarios para garantizar "la conciliación y evitar la emigración forzosa de trabajadores".

El origen de este desajuste matinal radica en la reciente reorganización de Renfe. Desde el pasado 19 de mayo, el AVE Vigo-Madrid de primera hora ha dejado de parar en Zamora a las 8:43 para incluir a Santiago de Compostela en su ruta. Su hueco ha sido cubierto desde el día 20 por el Alvia "madrugador", que efectúa su parada a las 8:39 horas. Lejos de mejorar el servicio, este cambio supone un retroceso en los tiempos de viaje, ya que el nuevo Alvia conecta Zamora con la capital de España en una hora y media, perdiendo la competitividad del AVE suprimido, que realizaba el mismo trayecto en apenas una hora y cuarto.

01.21 min El recorte del 'tren trabajador' desata las protestas en Sanabria

22 trenes al día, pero solo seis con parada La cita del domingo será la continuación de la protesta escenificada el pasado miércoles, 20 de mayo (fecha en la que entraron en vigor los nuevos horarios y la supresión del tren de las dos de la tarde) en los andenes de la estación de alta velocidad de Otero de Sanabria. Cerca de un centenar de personas -convocadas por la Asociación de Usuarios Sanabria AV y la Plataforma de Viajeros Jodidos Sanabria AV- protestaron contra lo que consideran un "engaño". Denuncian que la supresión de la frecuencia del mediodía ha dejado sin medio de regreso a médicos, enfermeros o docentes que residen en la localidad, pero cuyo puesto de trabajo se encuentra en distintos municipios de la provincia o incluso en Madrid, y que ahora se ven obligados a buscar alternativas. Durante la concentración del pasado miércoles, los afectados leyeron un manifiesto donde acusaban a Renfe de mentir en sus justificaciones sobre la "adaptación de la oferta a la movilidad". La indignación de los vecinos se incrementa al ser testigos de cómo cada día un total de veintidós trenes de alta velocidad atraviesan la estación, pero dieciséis de ellos pasan de largo. Esta situación, aseguran, agrava la desigualdad de la España Vaciada, a lo que además se suma la espera infinita para la reposición de las frecuencias que fueron recortadas en junio de 2025. Vivir en Castilla y León y trabajar en Madrid, una vía contra la despoblación: "Económicamente era imposible allí" Félix Donate Mazcuñán