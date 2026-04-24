Otero de Sariegos, el pueblo abandonado que se resiste a desaparecer

En España existen más de 3.000 pueblos completamente deshabitados, pero algunos de ellos quieren resurgir de sus ruinas. Es el caso del pueblo zamorano de Otero de Sariegos, dentro de la reserva de las Lagunas de Villafáfila. Lleva más de 20 años vacío, pero ahora el ayuntamiento de Villafáfila, de quien depende esta pedanía, quiere rehabilitarlo y convertirlo en un museo al aire libre, donde dar a conocer cómo se vivía allí el siglo pasado.

Los últimos habitantes de Otero de Sariegos En la asociación de Amigos de Otero no tienen muy claro si el último en dejar el pueblo fue Porfirio Alonso o María Hares, pero lo que está claro es que Otero de Sariegos perdió su último vecino en el año 2003. En ese momento el pueblo quedó en manos del tiempo y el vandalismo, hasta llegar a ser las ruinas que es hoy. Recorremos esas ruinas con Manuel Moreno, miembro de la asociación y vecino de Otero hasta los 14 años, cuando la Ley General de Educación de 1970 supuso el cierre de la escuela del pueblo y su familia, como muchas otras con niños, se mudó a vivir a Villafáfila. Manuel junto a las ruinas de la que fue su casa La casa familiar de Manuel ahora apenas conserva un trozo de pared. Nos cuenta que tuvieron que demoler lo poco que quedaba de ella hace un par de años porque “la gente entraba a hacer pintadas y era peligroso”. Manuel nació en esa casa y fue bautizado en la iglesia del pueblo, de San Martín de Tous. El tempo sufre actualmente desperfectos importantes. De hecho, un cartel en la puerta y otro en el interior recuerdan a los visitantes que “Las personas que acceden a este recinto, lo hacen por voluntad propia y bajo su responsabilidad”, algo de lo que hacen caso omiso las decenas de personas que visitan el pueblo dos veces al año, en la romería de San Marcos y en la de Santa Ana. Vecinos en la procesión de la romería de Santa Ana Son gente que vivió en Otero de Sariegos o tienen algún nexo con este pueblo que levanta muchas simpatías entre los zamoranos y los visitantes que llegan cada año a las Lagunas de Villafáfila para observar las aves desde alguno de sus miradores; uno de ellos, muy cerca de la iglesia de San Martín de Tous.