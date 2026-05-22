El presunto asesino de Arguedas ingresa en prisión

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que el domingo mató presuntamente a su esposa, Saida El Yousif, de 44 años, a la que golpeó en la cabeza y, posteriormente, estranguló en el domicilio conyugal, en Arguedas.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la magistrada califica inicialmente los hechos como constitutivos de un delito de homicidio. El imputado, natural como la víctima de Marruecos, se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia ante la juez. El Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional o, en su caso, la adopción de medidas menos gravosas.

Los hechos que se juzgan ocurrieron el pasado domingo, cuando el investigado acudió a la Guardia Civil de Valtierra, donde puso en conocimiento de los agentes que el día anterior había discutido con su esposa, a la que había golpeado en la cabeza. Según su versión, la mujer se había desplomado y caído al suelo. Y añadió que, a la mañana siguiente, ella seguía en el suelo, inmóvil. Tras esta declaración, fue detenido.

El informe preliminar forense, indica la juez, determina que "la muerte ha sido violenta, siendo la causa inmediata de la misma probable anoxia encefálica, como consecuencia de asfixia mecánica cervical".

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda las 24 horas del día en el teléfono 016; el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es; y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).