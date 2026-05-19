Somiedo, el primer pueblo de película de Asturias gracias a 'Los Juegos del Hambre'
- El rodaje en España de series como Juego de Tronos ha contribuido a fomentar el turismo de pantalla
- Comillas en Cantabria, Ayna en Albacete o Bielsa y Loarre en Huesca también forman parte de la Red Pueblos de Película
La Red de Pueblos de Película acaba de incluir al municipio asturiano de Somiedo como uno de los integrantes de su selecta lista. Con tan solo seis meses de vida, esta nueva entidad nacional cuenta ya con una veintena de municipios.
Más de 20 localidades españolas ya están incluidas
La inclusión de Somiedo ha venido motivada por el reciente rodaje de la película Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, filmada durante el verano de 2025 y cuyo estreno se espera para este otoño. Las montañas de Somiedo y diversas zonas del concejo de Teverga fueron las elegidas tras un largo proceso de localización para ser el escenario de la nueva trilogía, ambientada 25 años antes de la saga de Katniss (Jennifer Lawrence) y Peeta (Josh Hutcherson).
Antes de la película estadounidense, el concejo ya había sido elegido para protagonizar el anuncio de la Lotería de Navidad del año 2022.
La integración de Somiedo se ha materializado a través de un convenio de colaboración suscrito entre la propia Red de Pueblos de Película y la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias. El objetivo de este acuerdo es impulsar el denominado “turismo de pantalla” en el medio rural asturiano, abriendo una etapa de expansión del proyecto en este territorio para aquellos municipios que posean un patrimonio fílmico demostrable.
“Hay mucha gente que sigue los escenarios donde se ruedan las películas. En el caso particular de Los Juegos del Hambre, la aparición de los lagos de Saliencia y el lago del Valle, que son espectaculares, contribuyen a promocionar turísticamente no solo Somiedo, sino toda Asturias”, explica Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo.
Fomentar el turismo de pantalla
El rodaje en España de series como Juego de Tronos ha contribuido a fomentar un tipo de turismo que convierte en accesibles los escenarios habitados por personajes de ficción. Este es el caso de San Juan de Gaztelugatxe, un islote ubicado en la localidad vizcaína de Bermeo y que se popularizó al convertirse en el lugar elegido para representar en pantalla Rocadragón, la fortaleza de la Casa Targaryen.
La afluencia de visitantes acumulada en los últimos años en este punto del País Vasco ha sometido a debate un tipo de turismo que, a menudo, provoca aglomeraciones en puntos concretos del mapa que no están preparados para ello. Sin embargo, el alcalde de Somiedo no teme que esto suceda con el Parque Natural y la Reserva de la Biosfera ubicados en el concejo.
“La gestión del parque en el uso público es ya de por sí muy restrictiva. Por ejemplo, a los lagos hay que ir andando, lo que fomenta una organización y una ordenación del territorio que hace que la afluencia de gente no interfiera como tal. Al final, tienen que moverse caminando y respetando una normativa ya establecida”, concluye el edil.
Declarado Parque Natural en 1988 y reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 2000, Somiedo es también uno de los grandes refugios de biodiversidad del norte peninsular. En sus montañas habitan especies amenazadas como el oso pardo, el lobo ibérico o el urogallo, una riqueza natural que el concejo ha convertido en una de sus principales señas de identidad y que explica el especial cuidado con el que se protege el entorno.