Somiedo, el primer pueblo de película de Asturias gracias a 'Los Juegos del Hambre'

La Red de Pueblos de Película acaba de incluir al municipio asturiano de Somiedo como uno de los integrantes de su selecta lista. Con tan solo seis meses de vida, esta nueva entidad nacional cuenta ya con una veintena de municipios.

Más de 20 localidades españolas ya están incluidas La inclusión de Somiedo ha venido motivada por el reciente rodaje de la película Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, filmada durante el verano de 2025 y cuyo estreno se espera para este otoño. Las montañas de Somiedo y diversas zonas del concejo de Teverga fueron las elegidas tras un largo proceso de localización para ser el escenario de la nueva trilogía, ambientada 25 años antes de la saga de Katniss (Jennifer Lawrence) y Peeta (Josh Hutcherson). Antes de la película estadounidense, el concejo ya había sido elegido para protagonizar el anuncio de la Lotería de Navidad del año 2022. ¿Dónde se rodó el anuncio de la Lotería de Navidad? Estas son las espectaculares localizaciones La integración de Somiedo se ha materializado a través de un convenio de colaboración suscrito entre la propia Red de Pueblos de Película y la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias. El objetivo de este acuerdo es impulsar el denominado “turismo de pantalla” en el medio rural asturiano, abriendo una etapa de expansión del proyecto en este territorio para aquellos municipios que posean un patrimonio fílmico demostrable. “Hay mucha gente que sigue los escenarios donde se ruedan las películas. En el caso particular de Los Juegos del Hambre, la aparición de los lagos de Saliencia y el lago del Valle, que son espectaculares, contribuyen a promocionar turísticamente no solo Somiedo, sino toda Asturias”, explica Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo.