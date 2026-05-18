Atraca en la terminal de cruceros de Getxo el buque 'Ambition', afectado por un brote de gastroenteritis

Sobre las ocho de la mañana de este lunes atracaba en la terminal de cruceros de Getxo, en el Puerto de Bilbao, el buque Ambition. Una hora después, los pasajeros han bajado del barco y han tomado autobuses y taxis para realizar distintas visitas turísticas por el entorno. A las seis de la tarde está prevista su salida.

Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque de los viajeros asintomáticos, al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública. A lo largo del día estaba previsto que efectivos sanitarios accedieran al barco para llevar a cabo la inspección correspondiente y valorar la situación a bordo. Se trata de las rutinas y protocolos establecidos para este tipo de escalas.

18 casos de gastroenteritis A su llegada a Getxo, había cuatro personas con gastroenteritis común, que permanecen aisladas siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. Ésta es la tercera escala que hace el Ambition en la costa española. Durante el fin de semana ha atracado en los puertos de A Coruña y Gijón. En el puerto gallego había 21 personas afectadas. Las infecciones por norovirus, el principal causante de la gastroenteritis aguda, son muy comunes y se propagan de forma muy rápida, sobre todo en lugares donde hay una alta concentración de personas. En 2025 se confirmaron al menos 17 brotes en cruceros. ““